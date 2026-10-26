Venezuelalı muhalif lider Machado, gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndü

Ancak Trump, pazar günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Machado'nun ülkeye dönüşü hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Trump ayrıca ABD'nin Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i desteklemeyi sürdüreceğini ima etti.