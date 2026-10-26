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        Haberler Dünya Venezuelalı muhalif lider Machado, gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndü

        Venezuelalı muhalif lider Machado, gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndü

        Venezuelalı muhalif lider ve 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine geri döndü. Machado, Venezuela'nın başkenti Caracas'a varışında destekçileri tarafından karşılandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 08:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Venezuelalı muhaif lider Maria Machado, başarısızlıkla sonuçlanan ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkilerinin gerilmesine neden olan çabalarının ardından ülkesine ulaştı.

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        Machado, 25 Ekim Pazar akşamı otomobille başkent Caracas'a doğru ilerlerken on binlerce destekçisi tarafından coşkuyla karşılandı.

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        Nobel Barış Ödülü sahibi Machado'nun, 2024'te Nicolas Maduro'ya karşı devlet başkanlığı seçimlerinde yarışması engellenmişti.

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        Tartışmalı seçimlerin ardından bir yıl boyunca saklanan Machado, son 10 aydır ülke dışında bulunuyordu.

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        Başkent Caracas'a vardığında on binlerce kişi kendisini coşkuyla karşıladı.

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        Machado'nun dönüşünün ABD, Panama ve Kolombiya hükümetleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

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        Reuters'a konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Trump'ın Machado'nun dönüşünü onayladığını ve süreç hakkında bilgilendirildiğini iddia etti.

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        Ancak Trump, pazar günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Machado'nun ülkeye dönüşü hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Trump ayrıca ABD'nin Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i desteklemeyi sürdüreceğini ima etti.

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