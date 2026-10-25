OKAN BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'I YAKALAMAK İSTİYOR

Okan Buruk, takımının Fenerbahçe karşısında kazanması halinde önemli bir başarıya imza atacak.

Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlileri ligde 4 kez mağlup eden Okan Buruk, derbide yine galip gelmeleri halinde Gündüz Kılıç (5) ile beraber sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci isim olacak.

Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı 7 galibiyetle bu alanda zirvede yer alıyor.