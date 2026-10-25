'Zor', 'Sen Gibi', 'Sükut-u Hayal' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen 57 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; merhum şarkıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Nev'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nev'in cenaze törenine katılarak ailesine taziyelerini iletti. Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Şair ve yazar Sunay Akın da törende yer alan isimler arasındaydı.

Nev, cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

REKLAM

Nev, 2023'te "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına katılmıştı.