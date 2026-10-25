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        Haberler Ekonomi Turizm Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor

        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet satışlarının yarın (26 Ekim) 13.55'te başlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.” ifadelerini kullandı.

        Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz.” dedi.

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        Bilet satışlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın (26 Ekim) 13.55’te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.” ifadelerini kullandı.

        Turistik Doğu Ekspresi’nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergâh üzerindeki şehirleri görme imkânı sunduğunu belirten Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak.” dedi.

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        #Turistik Doğu Ekspresi
        #abdulkadir uraloğlu
        #tcdd
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