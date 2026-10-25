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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        Engin Altan Düzyatan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Babasını son yolculuğuna uğurladı

        Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, acı haberi "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" sözleriyle duyurdu.

        Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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        Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
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        #Engin Altan Düzyatan
        #vefat
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