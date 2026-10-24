Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi

İstanbul Maltepe'de, bir evde çıkan yangıda aile fertleri evde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne ve baba yaralı olarak kurtarıldı. 12 yaşındaki İbrahim K., ise enkaz haline dönen evden cansız halde çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı