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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü

        Engin Altan Düzyatan babası Mevlan Düzyatan acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

        Engin Altan Düzyatan, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

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        #Engin Altan Düzyatan
        #İzmir
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