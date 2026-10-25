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        Haberler Gündem Güvenlik Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"

        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"

        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, şüpheli Hacer T.'nin telefon yazışmaları ve ses kayıtlarında donör kadınların yurt dışına yönlendirilmesi, ücret pazarlıkları ve ilaçların taşınma sürecine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kayıtlarda Gürcistan için adet takviminin ayarlanmasına yönelik mesajlar, ülkelere göre değişen donör ücretleri ve komisyon talepleri yer alırken, Hacer T. ifadesinde geçimini maaşı ve donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"

        İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında Hacer T.'nin ifade ve yazışmalarda organizasyonun kadınların yalnızca yolculuk ve ödeme süreçlerini değil, adet döngülerini de yurt dışındaki yumurta toplama işlemine göre planlamaya çalıştığı anlaşıldı. Hacer T.'nin bir donör adayına adet düzenleyici ilaç kullanmasını söyleyerek, "3 güne regl olman gerekiyor" mesajı göndermesi dikkat çekti.

        "3 GÜNE GÜRCİSTAN İÇİN REGL OLMAN GEREKİYOR"

        Yasa dışı üreme çetesinin lideri olarak soruşturma dosyasında yer alan Hacer T.'nin ifadesinde yer alan yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi.

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        Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben pasaportunu çıkarttırırım" dediği, ardından "Gürcistan'ın ödemesi iyi" ifadesini kullandığı görüldü.

        Hacer T.'nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.'nin donör kadına içeceği ilacı da söyleyerek, "4 gün regl ol", "3 güne regl olman gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderdiği ve "Gürcistan'dan istiyorlar seni", "Seçmeli hasta seni attım, okeylediler" dediği kayıtlara geçti.

        FİYATLAMA ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞMİŞ

        Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer ses kaydı, yasa dışı organizasyonda donör ücretleri üzerinden yürütülen pazarlığı açıkça ortaya koydu. Bir donör adayının kendisine 2 bin avro teklif eden başka bir bağlantısının olduğunu belirtmesi üzerine şebeke lideri Hacer T. duruma itiraz etti.

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        "Ben sürekli kız yolluyorum" diyen Hacer T., Kıbrıs'ta bu seviyelerde ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savundu. Farklı ülkelerdeki fiyat farklılıklarına değinen Hacer T., "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" diyerek yurt dışındaki farklı pazarlar için çok daha yüksek rakamların söz konusu olduğunu dile getirdi.

        Aynı görüşmede donör adayının, ücret pazarlığında kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini öne çıkarması dikkat çekti. Adayın; renkli gözlü olmasını, 0 Rh negatif kan grubunu taşımasını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek fiyatı artırmaya çalıştığı kayıtlara yansıd

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        DONÖR KADINLARA BOZULMUŞ İLAÇL KULLANDIRMA İDDİASI

        Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör kadınların tedavisinde kullanılan kritik ilaçların kargo sürecinde bozulmuş olabileceği anlaşıldı.

        Söz konusu yazışmalarda, kargoyla gönderilen ilaçların durumuyla ilgili endişeler dile getirildi. Gönderiyi teslim alan kişi, buzların eridiğini belirterek, "Üç tane kutunun içinde buz vardı ama erimişti içi" dedi.

        DONÖR KARŞILIĞI KOMİSYON TALEBİ

        İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında donörlük için bir kişiyi yönlendirdiğini söyleyen bir kadının Hacer T.'den komisyon talebi de dosyada yer aldı.

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        Söz konusu kadın, daha önce Hacer T.'ye bir kişiyi yönlendirdiğini belirterek maddi sıkışıklık yaşadığını ve ödemenin aynı gün gönderilmesini istediğini ifade etti.

        Mesajda şu sözler yer aldı:

        "Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün"

        Dosyadaki ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişi, iyi ödeme alması hâlinde başka donör adaylarını da yönlendireceğini belirtti. Bu kişinin, yapılacak ödemenin tatmin edici olması durumunda yeni adaylar bulmaya devam edeceğini açıkça belirttiği görüldü:

        "Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım."

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        GEÇİMİNİ DONÖRLÜKTEN SAĞLIYORMUŞ

        Hacer T. ifadesinde erken yaşta iş hayatına atıldığını belirterek, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dedi.

        LÜBNAN, DUBAİ VE KOSOVA HATTINA DA ÇALIŞILMIŞ

        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında şüpheli Hacer T.'nin ifadesinde organizasyonun bilinen Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk hattının ötesine uzanmış olabileceği gerçeği ortaya çıktı.

        Hacer T. kendisini ilk kez bu işe başlatan Emine Ç.'nin bu işi 12 yıldır yaptığını ifade ederek, "Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Dubai ve Kosova gibi ülkelere" kadın donör gönderdiğini öne sürdü.

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