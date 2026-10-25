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        Haberler Gündem Güncel TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!

        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!

        Ağrı'da şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre M.K. idaresindeki şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.

        Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

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