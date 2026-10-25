Grizu patlamasında ölen 3 işçi toprağa verildi

Grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçiden Recep Çolakoğlu ( 45) da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çolakoğlu'nun Alibüyük Mahallesi'ndeki cenazesine Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, G... Daha Fazla Göster Grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçiden Recep Çolakoğlu ( 45) da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çolakoğlu'nun Alibüyük Mahallesi'ndeki cenazesine Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Üç çocuk babası Çolakoğlu'nun cenazesinde eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşı döktü. Madencinin eşinin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı. Recep Çolakoğlu, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA) Daha Az Göster