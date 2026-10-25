Kahramanmaraş'ta 2010 yılında doğan bebeğini kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle boğan anne R.Ş. tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede şüpheli anne R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle çocuğu doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak, evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı, eşi İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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"FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR TİTİZLİKLE YENİDEN ELE ALINIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor; yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.