Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç itiraf! Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!

        Korkunç itiraf! Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!

        İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cansız bedeniyle ilgili faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Soruşturmada şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!

        Kahramanmaraş'ta 2010 yılında doğan bebeğini kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle boğan anne R.Ş. tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

        8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

        Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede şüpheli anne R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle çocuğu doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak, evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı, eşi İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        REKLAM

        "FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR TİTİZLİKLE YENİDEN ELE ALINIYOR"

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor; yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'te hafriyat kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada

        (İHA) - Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun giriş katta bulunan bir eczaneye dalmasıyla birlikte 7 kişi yaralanırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İd...
        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        Nev son yolculuğuna uğurlanıyor
        Nev son yolculuğuna uğurlanıyor
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!