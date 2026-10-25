Daha önce ise yaptığı açıklamada hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu ifade eden Batrakov, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum." dedi.