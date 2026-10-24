Dünyanın en çok kazanan futbolcusu açıklandı: Ronaldo zirvede, Salah listede!
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları, Forbes'un 2026/27 sezonuna ilişkin hazırladığı araştırmayla belli oldu. Kulüp maaşları, primler, sponsorluk anlaşmaları ve saha dışındaki ticari faaliyetlerin değerlendirildiği listede Cristiano Ronaldo ilk sıradaki yerini korudu. İlk 10 futbolcunun toplam kazancının yaklaşık 867 milyon Euro'yu bulduğu sıralamada, Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah da kendisine yer buldu.
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları, Forbes'un 2026/27 sezonuna ilişkin hazırladığı araştırmayla belli oldu.
Forbes'un yayımladığı araştırmaya göre, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun 2026/27 sezonundaki tahmini geliri 300 milyon dolar (276 milyon euro) olarak hesaplandı.
Portekizli futbolcunun bu tutarın yaklaşık 250 milyon Dolar'ı kulübünden, 50 milyon Dolar'ı ise sponsorluk anlaşmaları ve diğer ticari faaliyetlerinden elde etmesi bekleniyor. Böylece 41 yaşındaki Ronaldo, üst üste dördüncü sezonda dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.
İşte en çok kazanan 10 futbolcu:
10. Muhammed Salah - 40 milyon Dolar
9. Harry Kane - 42 milyon Dolar
8. Jude Bellingham - 45 milyon Dolar
7. Sadio Mane - 54 milyon Dolar
6. Lamine Yamal - 55 milyon Dolar
5. Vinicius Jr - 76 milyon Dolar
4. Erling Haaland - 85 milyon Dolar
3. Kylian Mbappe - 100 milyon Dolar
2. Lionel Messi - 145 milyon Dolar