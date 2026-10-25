Sylvester Stallone, kızını diziye sokmasını savundu: Tabii bu kayırmacılık, aptal!

Sylvester Stallone, kızı Scarlet Stallone'u 'Tulsa King' adlı başarılı dizisinde oynattıktan sonra kendisine yöneltilen kayırmacılık suçlamalarına yanıt verdi.

80 yaşındaki oyuncu, suç dramasında Spencer karakterini canlandırması için 24 yaşındaki Scarlet'ı kadroya dahil etmesini savundu. Stallone, USA Today'e verdiği röportajda, "Elbette ki bu kayırmacılık, aptal" ifadesini kullandı.

Stallone, "Önce 'Nepotizm berbat bir şey' diyorlar. Ben de 'Lütfen, biraz nepotizm (akraba kayırmacılığı) yapmadıysanız iyi bir ebeveyn değilsiniz demektir. O zaman da çocuklarınızı önemsemiyorsunuz demektir, çünkü onlar her şeyden önce gelir' diyorum" şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncu, "İşte bu yüzden ebeveyniz. Çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Bu yüzden de onlara her türlü avantajı sağlıyoruz" diye ekledi.

Scarlet'in yanı sıra Stallone'nin, şimdiki eşi Jennifer Flavin'den Sophia (30) ve Sistine (28) adında iki kızı daha var. Ayrıca eski eşi Sasha Czack'tan Seargeoh (47) ve 2012'de 36 yaşında vefat eden Sage adında iki oğlu da bulunuyor.

Stallone röportajında ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına ne kadar yardımcı olabilecekleri konusunda sınırlı olduklarını söyledi.

"Bu mükemmellik seviyesini koruyabilirler mi?" diye soran oyuncu, "Bu bizim elimizde değil. Ama eğer kapıyı açabilirseniz, içeri girebilecek yeteneklere sahip olup olmadıklarını göreceğiz" diye belirtti.

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Stallone ayrıca, "İnsanlar 'O işi aldı, çok kolaydı' diyecekler. Haklısınız. Belki de öyle olabilir. Ama bunu sürdürmek, milyonlarca insanın önünde olmak için ya yeteneğiniz vardır ya da yoktur" ifadesini kullandı.