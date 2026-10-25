Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu