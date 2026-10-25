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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!

        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 07:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 19°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 16°

        Hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Parçalı bulutlu

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        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

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        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Parçalı bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı bulutlu

        Parçalı bulutlu

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı

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        Parçalı bulutlu

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