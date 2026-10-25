Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Güneşli 23° İzmir Parçalı bulutlu 23° Antalya Güneşli 24° Trabzon Güneşli 20° Bursa Parçalı bulutlu 19° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 16°

Hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı bulutlu

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Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

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Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı

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Parçalı bulutlu