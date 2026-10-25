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        Haberler Dünya Yüz binlerce kişi katıldı: Fransa'da protestolar sürüyor

        Yüz binlerce kişi katıldı: Fransa'da protestolar sürüyor

        Fransa'da okullardaki öğretmen eksikliği ve kötü fiziki koşulları protesto etmek için başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayıldı. Hükümetin tahminlerine göre 400 bin kişi sokaklara çıkarken, sendikalar katılımın bunun iki katına ulaştığını açıkladı. Gösterilerde Macron'a tepki gösterilirken hayat pahalılığı ve polis müdahaleleri de protesto edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Fransa'da protestolar sürüyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresinin son aylarında sosyal ve siyasi bir krizle karşı karşıyayken, cumartesi günü ülke genelindeki kentlerde yüz binlerce kişi, öğrencilerin daha fazla öğretmen atanması ve bakımsız durumdaki okul binalarının onarılması taleplerine destek vermek için büyük ölçüde barışçıl gösteriler düzenledi.

        Hükümet verilerine göre Paris'te en az 110 bin kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler lise öğrencilerine destek verirken hayat pahalılığından ve hükümetin sert polis müdahalelerinden de şikayet etti. Göstericiler, hükümetin siyasi çözümler sunmak yerine son bir ayda öğrenci eylemlerini hedef almak için çevik kuvvet polislerini görevlendirdiğini söyledi.

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        Cumartesi öğleden sonra Paris'teki gösterilerde ortam geçen hafta yaşananlara kıyasla sakindi. Ancak Paris gösterisinin sonunda, kentin doğu ucundaki Porte de Vincennes bölgesinde, barışçıl bir protestoya katılmış gibi görünmeyen farklı gruplar ortaya çıktı. Maskeli gruplardan bazıları polise cam şişe ve taş attı. Polis ise göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Bir çöp konteyneri ateşe verilirken polise doğru havai fişekler atıldı.

        Çevik kuvvet polisi, Paris yürüyüşünün sonunda daha büyük bir gösterici grubuna da müdahale ederek cop kullandı.

        Polis, Lyon, Lille, Montpellier, Nantes ve Toulouse'da göstericilerin kent merkezlerine ulaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Marsilya'da ise polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar sırasında bazı çöp konteynerleri ateşe verildi. En az iki kişi ağır yaralandı. Yaralılardan biri Clermont-Ferrand'da, diğeri ise Toulouse'daydı. Toulouse'daki göstericide, iddialara göre, patlama sonucu birkaç parmak koptu.

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        YAKLAŞIK BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Hükümet, Fransa genelinde en az 400 bin kişinin yürüyüşlere katıldığını tahmin etti. Sendikalar ise katılımcı sayısının bunun iki katına ulaştığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Fransa genelinde farklı noktalarda düzenlenen sokak yürüyüşlerinde, kendi ifadesiyle "yüksek riskli grupların" bulunduğunu söyledi. Nuñez, bu grupların "ana kalabalıktan ayrılarak şiddet eylemlerinde bulunmaya çalıştığını" belirtti.

        Fransız kentlerinde 70 binden fazla polis görevlendirilirken mağazaların vitrinleri koruyucu panellerle kapatıldı, çok sayıda müze ziyarete kapatıldı. Hükümet, geçen cumartesi yaşananların tekrarlanmasından endişe ediyordu. Geçen hafta barışçıl gösteriler de düzenlenmesine rağmen Fransa, yılların en şiddetli toplumsal olaylarından birine sahne olmuş; kamu binaları ateşe verilmiş, yüzlerce mağaza tahrip edilmiş ve yağmalanmış, ülke genelindeki kentlerde en az 2 bin 700 kişi gözaltına alınmıştı.

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        MACRON'A YÖNELİK ÖFKE HİSSEDİLDİ

        Cumartesi günkü gösterilerde Macron'a yönelik öfke de geniş çapta hissedildi. Göstericiler, hükümetin "meşru olmadığını" düşündüğü sendika dışı eylemleri yasaklamasına ve tüm göstericileri kent merkezlerinden uzak tutmasına tepki gösterdi.

        Paris'teki yürüyüşe katılan radikal solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, Macron'un Fransa'daki toplumsal huzursuzluğu gidermek için "geri adım atması" gerektiğini, aksi takdirde protestoların tekrarlanacağını söyledi.

        Mélenchon, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bunun her hafta yeniden yaşanacağını anlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        Kalabalık, "Macron istifa etsin, Le Pen hapse girsin" sloganları attı.

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