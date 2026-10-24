Fenerbahçe Kulübü'nün olağan yüksek divan kurulu toplantısı Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın göreve geliş süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan ve eleştirilere cevap veren Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleriyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Bir daha divana gelmeyeceğim. Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!"

"60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'na geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüpler, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"

💥 "Ben bir daha Divan Kurulu toplantısına gelmeyeceğim."



🎙️ Aziz Yıldırım: Bugün burada olan herkes benim başımın üstünde, saygı duyuyorum. Dışarı geliyorlar, dışarı gidiyorlar; orada konuşuyorlar fıs fıs fıs... 3 defa, 5 defa haber gönderdim sussunlar diye. Ya buraya… pic.twitter.com/PhXFhJbvow — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

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"6-7 AY SONRA YOKUM"

"Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"

"Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!"

"Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."

🎙️ Aziz Yıldırım: Hep dediler ya 'Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı, gitti; şöyle yaptı, böyle yaptı.' Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz, onu da bilin. Ataşehir'i sattınız, Kayışdağı'nı sattınız. Onların paraları... Stat yaptım. Statın isim haklarını sattınız,… pic.twitter.com/cn2lqeOzgd — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

"ALDIĞINIZ PARALARI YEDİNİZ!"

"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."

"Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun."

"Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."

"2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."

"ALİ KOÇ ZAMANINDA 12 TRANSFERE 224 MİLYON EURO ÖDEMİŞLER"

"2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"

"Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dahil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun."

"141 MİLYON EURO ALIP YEMİŞLER!"

"141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."

"GELDİĞİMDEN BU YANA 217 MİLYON EURO PARA SOKTUM"

"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."

"ALLAH FENERBAHÇE'NİN YARDIMCISI OLSUN"

"Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."

🎙️ Aziz Yıldırım: Bütün arkadaşlar, 6 kişi orada birer tane sahayı yapmayı taahhüt ettik ve sözleşmeyi de imzaladık yapacak firmayla. Onları teslim ediyoruz. 1 Nisan'da inşallah onları teslim edeceğiz. pic.twitter.com/rAkBuBVY0J — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

"PAZAR GÜNÜ ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

"Samandıra’nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe’deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan’da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim."

"BORÇLANA BORÇLANA BİR GÜN DEVLET 'EL KOYUYORUM YA DA SAT' DER"

"Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok. Bu binaların bitmesin, bu sahaların bitmesi, akademinin hayata geçmesi, 86 milyon nüfus olan bir ülkede, Avrupa'da 5 milyonuz, çocuklar gelip milli takımda oynuyor, bizden oyuncu çıkmıyor. Sebebi sahalar ve tesisler. Eğitmen yok. Biz şimdi insanlara eğitim aldıracağız ve 5 yıl Fenerbahçe'ye imza atacak. Yeni bir organizasyon yapılacak. Liyakatle insanları getireceğiz. Bundan sonra da oyuncuları altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun."

"Bir gazete yazıyor: "Fenerbahçe takım olamadı." diyor. Tamam, güzel. Bunların hepsine bir gün cevap vereceğim. Türkiye çok kötü bir yere gitti ve gidiyor. Sevgi bitmiş, memlekette sevgi yok. Herkes birbirinin aleyhine konuşuyor. Biz alışkınız ama genç arkadaşlar var. Bu sosyal medya bende yok. Benim doğrum neyse onu yaparım, o doğru yanlış da olabilir."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDIK, HERKES MUTSUZ!"

"Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."

💥 "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. İsmail Hoca'yı getirin demediniz mi?"



🎙️ Aziz Yıldırım: Ya kardeşim, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkesin mutlu olması lazım; ya katıldık diye herkes mutsuz! Ben böyle bir insanlık görmedim ya! İsmail… pic.twitter.com/Vm8sTZ2Fyo — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

"İSMAİL KARTAL KAFAMDA YOKTU!"

"İsmail Kartal istifa etti. Ben göndermem; bak bilin, hepiniz bilin. Bütün Fenerbahçeliler de bilsin. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benimle beraber ayrılır. Ayıp ya! Vallahi ayıp! 8 senedir niye hesap kitap sormadınız? Bir maçta berabere kaldı diye herkes ayağa kalktı. 8 senedir neredeydi bu bağıran çağıranlar? Neredeydi ya?"

"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi? Hep beraber 'Aykut olmasın, Aykut olmasın' demediniz mi? 'İsmail Hoca'yı getirin, getirin' demediniz mi? Ya ne istiyorsunuz ya? Ya ne istiyorsunuz?

Mayıs ayı gelir; başarısızsa bir daha da buraya gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez yani. Ama bir mayısa kadar lütfen bir sabredin ya!"

"LIVERPOOL'U, GALATASARAY'I YENERİZ"

"Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."

"2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem."

🎙️ Aziz Yıldırım: Semedo için Talisca'yı gönderdiler. Hayır! Fred'i hoca istiyordu, gönderdiler. Hayır! Ferdi, İsmail Hoca'yla konuştu. İsmail Hoca dedi ki: 'Vallahi o başladı, takıma gidiyor. Şöyle ağlıyor sızlıyor' diyor. 'Yalvar yakar bir maç oynattılar' ve gitmesine İsmail… pic.twitter.com/DUR3xBc3DK — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

"TALISCA KALSIN DEDİK"

"Semedo için Talisca'yı gönderdiler. Hayır! Fred'i hoca istiyordu, gönderdiler. Hayır! Ferdi, İsmail Hoca'yla konuştu. İsmail Hoca dedi ki: 'Vallahi o başladı, takıma gidiyor. Şöyle ağlıyor sızlıyor' diyor. 'Yalvar yakar bir maç oynattılar' ve gitmesine İsmail Hoca izin verdiği için gönderdik.

Talisca kalsın dedik. Asensio, Asensio diye bağırmıyor muydunuz? Konya maçında İsmail Hoca oyuna almadı diye son 20 dakika hepiniz bağırdınız. Geldiği noktada en son ben müdahil oldum. Dedim ki: 'Açıklama yapın kardeşim. İyiyse desin ki ben iyiyim, oynayacağım ve çıksın oynasın. Değilse doktor da diyor ki ameliyat olacak. Bizim doktor da diyor ameliyat olacak; o zaman ameliyat olacaksa gitsin olsun.'

Lütfen rica ediyorum ya, bak bugün hiç başka bir şey konuşmuyorum. Ben rica ediyorum; bu takıma inanın! Takviye gerekirse yaparız onu, problem o da değil."

🎙️ Aziz Yıldırım: Şimdi bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimin içindeki bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Ve bu diyaloğun sonucunda devlet, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalyanlarla beraber yapmak üzere UEFA'dan aldı. Şimdi 2032'deki… pic.twitter.com/ycQ1RfSo83 — HT Spor (@HTSpor) October 24, 2026

YENİ STADYUM AÇIKLAMASI

"Şimdi bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimin içindeki bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Ve bu diyaloğun sonucunda devlet, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalyanlarla beraber yapmak üzere UEFA'dan aldı. Şimdi 2032'deki finalin Türkiye'de oynanmasını istiyorlar. Fakat bunun için de 75 bin kişilik bir stat yapmak istiyorlar ve bu statta finalin oynanmasını arzu edip çalışma yürütüyorlar. Şimdi bizim yönetimlerle konuşmuşlar, belli aşamalara da gelmişler ama yönetim gidince top bize kaldı. Top bizde.

Mevcut olan stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Bey sağ olsun projeleri hazırladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığına hem de Çevre Bakanlığına verdik. Bunu hızlandırmak için de ben Ankara'ya gittim iki arkadaşımla; Çevre Bakanı ile oturduk, konuştuk projeler hızlansın ki biz de başlayalım diye. O bu konuyu tekrar açtı. Dedi ki: 'Böyle böyle bir düşüncemiz var, eğer arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim. Siz Saracoğlu'ndan çıkıp buraya gelin.' Ben de arkadaşların yanında şunu söyledim: 'Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem. Ancak menfaatli bir şey görürsem, kağıt üzerinde getirirsiniz, dersiniz ki "Bakın böyle böyle yapacağız, böyle olacak"; bizim de isteklerimiz varsa oraya koyarız, siz de onları kabul ederseniz o zaman bunu kongreyi toplayıp kongreye götürürüm. Kongre karar verir; olumlu veya olumsuz, bilemem.'

Bu şekilde konuştuk. Onlar bir hazırlık yapıyorlar; bu hazırlık da bir fizibilite çalışması. Ne yapacaklar, ne edecekler, bize ne vermek istiyorlar... Biz bu konuşma sırasında menfaatlerimizin gözetilmesi gerektiğini ifade ettik. Olmazsa zaten kongreyi toplamam dedim, bilin. Benden sonra gelenlerle yapılacaksa yapılır."