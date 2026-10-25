ABD Başkanı Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakereler ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın uçaklarının, gemilerinin ya da liderlerinin kalmadığını öne sürdü ve "İran'ın birinci ve ikinci düzeydeki liderleri öldü. Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da üst düzey yetkililerin öldüğünü belirterek, "Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor." dedi.
Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Georgia eyaletinde yaptığı mitingde İran ile savaşa ilişkin konuştu.
İran'ın uçaklarının, gemilerinin ya da liderlerinin kalmadığını öne süren Trump, "(İran'ın) Birinci ve ikinci düzeydeki liderleri öldü. Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor." dedi.
Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savunarak, bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçtiğini belirtti.
İran'a yönelik saldırılarla nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini savunan Trump, "Onları askeri, mali ve diğer konularda yendik. Hiçbir zaman nükleer silahlarının olmamasını sağlamalıyız." diye konuştu.