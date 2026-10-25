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        Haberler Dünyadan Hayranları onun gibi kokmak istiyor! David Beckham parfümünden günde 17 bin sterlin kazanıyor

        Hayranları onun gibi kokmak istiyor! David Beckham parfümünden günde 17 bin sterlin kazanıyor

        20 yıllık futbol kariyerini 2013'te bırakan, o günden bugüne de hem futbol dünyasında yönetici olarak hem de saha dışındaki ticari girişimleriyle milyonlar kazanmaya devam eden David Beckham, sadece parfüm markasından günde 17 bin sterlin kazanç elde ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Hayranları onun gibi kokmak istiyor

        David Beckham'ın tıraş losyonları, parfümleri ve lüks markaları günde 17 bin 250 sterlin kazandırıyor.

        Eski Manchester United futbolcusunun koleksiyonu geçen yıl 6,3 milyon sterlin ciro yaptı ve bunun 5,4 milyon sterlini kâr oldu.

        Beckham'ın adını taşıyan markanın amiral gemisi parfümü ve tıraş sonrası losyonları 12 ile 50 sterlin arasında satılıyor. Şirketin hesaplarına göre, 7,9 milyon sterlin nakit parası ve 10,4 milyon sterlin varlığı bulunuyor.

        "DAVID ÇOK GÜZEL KOKAR"

        Daily Mail'in Beckham'ın bir arkadaşından aktardığı sözleri şöyle: David'le tanışan herkes onun ne kadar güzel koktuğunu bilir, bu yüzden parfüm serisinin bu kadar popüler olması hiç de şaşırtıcı değil.

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        "Bunu 2000'li yıllarda başlattı ve sürekli yenilerini piyasaya sürüyor. Parfümleriyle gerçekten gurur duyuyor" diyen arkadaşı, "David'in hayranları da onun gibi kokmak istiyor gibi görünüyor" diye ekledi.

        Beckham'ın parfümleri ve diğer lüks markaları, lisanslama şirketi Seven Global tarafından yönetiliyor. Geniş parfüm yelpazesinin yanı sıra, şirket aynı zamanda David Beckham'ın şık gözlük markasını da yönetiyor.

        David Beckham'ın eski Spice Girls üyesi, bugünün ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria'nın moda şirketi de 18 yıl sonra ilk kez kâr elde etti. Ancak David Beckham'ın markalarının böyle bir sorunu yok.

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        Beckham, haziran-temmuz ayları arasında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki reklam anlaşmaları sayesinde milyonlarca sterlinlik kazanç elde ettiği haberleriyle kısa süre önce gündeme gelmişti.

        DÜNYA KUPASI SAYESİNDE ŞİRKETİNİ BÜYÜTTÜ

        20 yıllık futbol kariyerini 2013'te bırakan, o günden bugüne de hem futbol dünyasında yönetici olarak hem de saha dışındaki ticari girişimleriyle milyonlar kazanmaya devam eden Beckham, Dünya Kupası'nda yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde 1 milyar 185 miyon sterlinlik servetine 38 milyon sterlin daha katmıştı. Beckham'ın şirketindeki büyüme, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Bank of America ile yapılan yeni çok yıllık ortaklığın yanı sıra dev markalarla yapılan sözleşmelerle desteklenmişti.

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        Oyunculuk kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan, Paris Saint-Germain takımlarında top koşturan Beckham, futbol kariyerini sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami takımıyla çalışarak sürdürüyor.

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        #David Beckham
        #parfüm
        #Victoria Beckham
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