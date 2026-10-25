Aleksey Batrakov için Liverpool ve Arsenal devreye girdi!
Yaz transfer döneminde 25 milyon euro karşılığında Lokomotif Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla son çıktığı maçlarda kendini göstermeye başladı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona ve Lille karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Rus futbolcu, Liverpool ve Arsenal'ın radarına girdi.
Yaz transfer dönemini çok hareketli geçirmeyen ve sadece eksiklerini kapatmaya çalışan Galatasaray, 10 numara bölgesine Aleksey Batrakov'u transfer etmişti.
Lokomotif Moskova'dan 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Rus futbolcu, yavaş yavaş sarı-kırmızılılara ısınmaya başladı.
Son oynanan karşılaşmalarda kendisini kanıtlayan 21 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona ve Lille maçlarında rakip fileleri havalandırdı ve beklentileri karşıladı.
Galatasaray Kulübü ise genç 10 numara ile yaptığı sözleşmeye 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini ekleyerek oyuncudan ciddi bir kazanç elde etmeyi planlıyor.
Barcelona'ya attığı gol ile dikkatleri üzerine çeken Batrakov için Lille maçında birçok Avrupa kulübünün scout ekibi stadyumda yerlerini aldı.
TEAMtalk'un haberine göre; Liverpool ve Arsenal'ın temsilcileri, genç oyuncuyu yakından izleyerek gerekli değerlendirmeleri yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting, Barcelona ve Lille karşısında 2 gol ile 1 asiste imza atan Batrakov, performansıyla 2 İngiliz devinin hedefi oldu.
Haberde, 55 milyon euroluk serbest kalma maddesine karşın Liverpool ve Arsenal'ın bu takipten vazgeçmeyecekleri ve Batrakov'u gelecek karşılaşmalarda da izleyecekleri belirtildi.
Sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 9 kez giyen Batrakov, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asiste imza atarak teknik direktör Okan Buruk'un değişmez isimleri arasında yer aldı.