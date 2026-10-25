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        Haberler Dünya İsrail'de seçim öncesi hükümet karşıtı gösteri

        İsrail'de seçim öncesi hükümet karşıtı gösteri

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak Meclis seçimleri öncesinde hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. On binlerce İsrailli, "değişim" sloganları attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak Meclis seçimleri öncesinde Demokratlar Partisinin düzenlediği miting ve ardından Rehineler Meydanı'nda düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye katılan İsrailliler, ellerinde İsrail bayraklarıyla "değişim" sloganları attı ve hükümetin değişmesini isteyen pankartlar taşıdı.

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        Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan'ın katıldığı Rabin Meydanı'ndaki mitingde, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış ve ortak yaşamın önemine vurgu yapıldı.

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        Mitingin ardından katılımcılar, İsrail hükümetini 7 Ekim 2023'teki olaylardan sorumlu tutan göstericilerin toplandığı Rehineler Meydanı'na yöneldi. İsrail'de Yashar Partisi Genel Başkanı ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Rehineler Meydanı'ndaki gösteriye katıldı.

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        Eisenkot, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki başarısızlıklarının araştırılması için resmi soruşturma komisyonu kurulmasını isteyen göstericiler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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