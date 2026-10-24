Kore mutfağının baş tacı kimchi, sadece bir yemek değil, aynı zamanda sağlık için bir mucize.

Fermente edilmiş sebzelerden oluşan bu özel tarif; bağırsak sağlığını, sindirimi ve bağışıklık sistemini destekleyen probiyotik ve lifler içeriyor. Dolayısıyla sağlıklı kilo vermenize de yardımcı oluyor. Bu sebeple uzmanların süper gıda olarak önerdiği bir besin.

17 Eylül 2026 tarihinde Science Daily'de yayınlanan bir habere göre yapılan bir araştırmanın sonuçları kimchinin yeni bir faydasını daha ortaya çıkardı.

Araştırma kimchi kaynaklı bir laktik asit bakterisi olan Leuconostoc mesenteroides CBA3656’nın nanoplastikleri (PS-NP’ler) tutma kapasitesini inceledi.

Kimchideki bu bakteri, bağırsak içerisindeki nanoplastiklere bağlanıp bunların vücuttan atılmasını sağladı. İnsan bağırsak sistemini taklit eden ortamlarda ve farelerde yapılan deneylerde bu bakteri, dışkıda tespit edilen nanoplastik miktarını iki katından fazla artırarak kimchinin bir faydasını daha ortaya çıkardı. Bakterinin hücre duvarı, bu küçük plastik parçacıklarına bağlanarak dışarı taşınmalarını kolaylaştırdı. Ancak bu sonuç, kimchi yemenin insanlarda plastikleri temizlediği anlamına gelmiyor. Bulgular henüz sadece hayvan deneylerine dayanıyor.

Mikroplastiklere maruz kalmanın zararları

Plastik kirliliği, sadece bir çevre sorunu olarak değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olarak da giderek daha fazla kabul görüyor. Mikroplastikler 5 milimetreden küçük plastik parçacıklar. Bozulan plastik malzemelerden çevreye yayılıyorlar. Su içerken veya yemek yerken insan vücuduna girip insan sağlığına son derece ciddi zararlar veriyorlar. Araştırmalar, mikroplastiklerin insan bedeninde iltihaplanmaya neden olabileceğini, sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebileceğini, beyin, böbrek, kan, akciğer, kalp ve plasenta gibi dokularda birikerek kanser riski, üreme sorunları, hormon dengesizlikleri oluşturabileceğini ve organ hasarına neden olabileceğini gösteriyor. Bilim mikroplastiklere maruziyeti azaltmanın veya bu küçük parçacıkları vucuttan atmanın yollarını araştırıyor.

Kimchideki mucize

Araştırmacılar, kimchiden elde edilen belirli bir laktik asit bakterisi türünü insan bağırsağını taklit eden bir laboratuvar ortamında ve hayvanlar üzerinde test ederek sindirim sistemindeki nanoplastiklerle nasıl etkileşime girdiğini inceledi. Laboratuvar modelinde bakteriler, nanoplastiklerin %57'sine bağlandı. Ayrıca bu bakterinin verildiği farelerin dışkılarında, bu bakteriyi almayan farelere kıyasla iki kat daha fazla nanoplastik atıldığı görüldü.

Probiyotik cırt cırt bant gibi çalışıyor

Çalışmanın yazarlarından Dr. Se Hee Lee, probiyotiğin cırt cırt bant gibi çalıştığını düşündüklerini açıkladı. Lee, "bakteri hücresinin yüzeyinde, nanoplastikleri zayıf şekilde çekip tutabilen çok sayıda kimyasal yapı bulunuyor. Plastikler bu bakterilere bağlandığında, bağırsaklar tarafından emilmek yerine sindirim sisteminden geçerek dışkı yoluyla vücuttan atılıyorlar, dedi. Yine de kimchinin insanlarda da aynı etkiyi gösterip göstermeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu sözlerine ekledi.

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Kimchi hem prebiyotik hem de probiyotik

Kimchinin, insan vücudundan nanoplastik atılmasına yardımcı olup olmadığı henüz net değil. Gene de uzmanlar, bu fermente gıdanın sağlık açısından iyi bilinen birçok faydası olduğunun altını çiziyor. Kimchi birçok açıdan hem prebiyotik hem de probiyotik. Fermente bir gıda olduğu için yararlı bakteriler içeriyor. Bu bakteriler bağırsaklara ulaşarak burada çoğalıyor. Kimchide bulunan lifler de yararlı bakterileri besleyen prebiyotik görevi görüyor. Ayrıca Güney Kore'deki genel sağlık verilerine göre kimchi veya fermente gıdaların tüketilmesi sistemik iltihaplanmanın azalmasıyla da bağlantılı bulundu.

Kilo yönetimi kolaylaşır

Yarım fincan kimchi ile 2 gram lifin yanı sıra günlük C vitamini ihtiyacınızın %20’sini ve A vitamini ihtiyacınızın %15’ini karşılayabilirsiniz. Kimchi gibi fermente gıdalar ayrıca genel sağlığı, kilo yönetimini ve IBS (irritabl bağırsak sendromu) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

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Plastik maruziyetini azaltmanın basit yolları

Texas Tech Üniversitesi’nde diyetisyen Dr. Allison Childress'a göre, marketlerde satılan kimchiler bu çalışmada kullanılan probiyotik türünü içermiyor. Childress'ın insanlara önerdiği daha basit bir yaşam: Kimchinizi evde kendiniz yapın, sağlıklı alışkanlıklara yönelin, meyve, sebze, tahıllar ve işlenmemiş gıdalardan zengin bir beslenme düzeni uygulayın, bağırsak mikrobiyotanızı koruyun, fiziksel olarak aktif olun ve mümkün olduğunca plastik maruziyetinden kaçının.

Isınmaya dayanıklı plastikler bile tehlikeli

Mutfakta plastik kesme tahtaları ve plastik mutfak gereçler yerine cam, paslanmaz çelik veya bambu ürünleri tercih edin. Yapılabilecek en iyi şeylerden biri, plastik kaplarda saklanan veya plastik ambalajlarda gelen yiyecekleri mikrodalgada ısıtmamak. Yakın zamanda yayımlanan rapor da, mikrodalgada kullanıma uygun olduğu belirtilen plastik kapların bile ısındıklarında yiyeceklere plastik parçacıklar salabildiğini ortaya koydu.