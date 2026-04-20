Türkiye zirvede: Taste Atlas en iyileri duyurdu
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Sütlü tatlılar farklı coğrafyalarda değişik malzemelerle değişik şekillerde yapılır.
Pirinçsadece yemeklerde değil tatlıların da temel malzemesi olarak tüm dünyada kullanılır. İçinde pirinç olan bir tatlı yaparken princin sert tanelerindeki nişastanın suya salınması gerekir, bu yüzden kaynatırsınız; böylece malzeme koyulaşarak yoğun ve kıvamlı bir hal alır. Farklı kültürler bu temel tarifi değişik hassasiyetlerle yapar. Türkiye'de fırın sütlaç yapmak için yüzey yüksek ısıda kızartılır. Filipinler, Champorado'yu yaratmak için tencereyi koyu kakao ile doldurur. Tayland ise pirinçli tatlıda süt ürünü kullanmaz; yapışkan taneleri yoğun hindistan cevizi kremasıyla bağlayıp taze mango ile servis eder.
Türkiye’nin zirvede yer aldığı Taste Atlas listesi, dünyanın dört bir yanından pirinçle hazırlanan en sevilen tatlıları bir araya getirdi. Osmanlı mutfağının mirasını taşıyan fırın sütlacın ilk sıraya yerleştiği listede, Tayland’dan Peru’ya, Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyanın tatlı kültürü öne çıktı. Farklı malzemeler, pişirme teknikleri ve aromalarla çeşitlenen bu tatlılar, pirincin ne kadar evrensel ve çok yönlü bir lezzet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Fırın sütlaç TÜRKİYE, 4.3
Türkiye'de fırın sütlaçı; su, süt, şeker, pirinç ve pirinç unuyla yapılır. Osmanlı mutfağına dayanan fırın sütlaç sade ve hafif bir tatlıdır. Geleneksel olarak gül suyu ile tatlandırılsa da, modern versiyonlarında genellikle vanilya kullanılır. Pişirildikten sonra fırın sütlaç, ızgarada kızartılır ve servis edilmeden önce genellikle üzerine öğütülmüş tarçın veya çekilmiş fındık serpilir.
Nerede yenir? Hafız Mustafa, Şahin Restaurant, Kasap Osman
Khao niao mamuang, TAYLAND, 4.2
Khao niao mamuang, Tayland mutfağının en popüler tatlılarından biridir. Buharda pişirilen yapışkan pirinç, şekerli hindistancevizi sütü ile karıştırılır. Yanında taze mango dilimleri ile servis edilir. Tatlı, kremamsı ve ferah bir lezzet sunar. Sokak tezgâhlarında ve restoranlarda sıkça bulunur. Evlerde de her yemek bu tatlıyla bitirilir. Genellikle ılık ya da oda sıcaklığında tüketilir.
Nerede yenir? Mae Varee, Soi 38, Kor Panich.
Phirni, Hindistan, 4.2
Phirni, ince öğütülmüş pirincin sütle pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. İçine badem, safran ve kakule eklenir. Özellikle özel günlerde ve festivallerde yapılır. Küçük toprak kaplarda servis edilir. Soğuk tüketilmesi tercih edilir. Üzeri kuruyemiş ve gül yaprakları ile süslenir.
Nerede yenir? Kesar da Dhaba, Dhaba by Claridges, Farzi Cafe
Arroz zambito, PERU, 4.1
Arroz zambito, Peru’ya özgü bir sütlaç çeşididir. Rafine edilmemiş şeker kullanıldığı için koyu renklidir. İçine kuru üzüm, anason ve hindistancevizi eklenir. Başlangıçta su ile yapılırken sonradan süt eklenmiştir. Genellikle ana yemeklerden sonra tüketilir. Üzerine kavrulmuş kuruyemiş eklenebilir.
Risalamande, Danimarka, 4.0
Risalamande, Danimarka’da Noel döneminde hazırlanan bir tatlıdır. Sütlacın krema ve badem ile zenginleştirilmiş halidir. Soğuk servis edilir. Üzerine vişne sosu dökülür. İçine saklanan bademi bulan kişiye ödül verilir. Geleneksel bir Noel tatlısıdır.
Sholeh Zard, İran, 4.0
Sholeh zard, safranla hazırlanan sarı renkli bir İran tatlısıdır. Pirinç uzun süre pişirilerek yumuşatılır. Şeker, gül suyu ve kakule ile tatlandırılır. Özel günlerde ve dini törenlerde yapılır. Üzeri genellikle tarçın ve kuruyemişle süslenir. Aroması oldukça yoğundur.
Kheer, Hindistan, 4.0
Kheer, Hindistan’ın en eski tatlılarından biridir. Pirinç, süt ve şekerle hazırlanır. İçine kuruyemiş ve baharatlar eklenir. Festivallerde ve düğünlerde sıkça yapılır. Tarihi oldukça eskidir. Günümüzde de yaygın olarak tüketilir.
Arroz con Leche, İspanya, 3.9
con leche, İspanya ve Latin Amerika’da popüler bir tatlıdır. Pirinç, süt ve şekerle hazırlanır. Tarçın ve narenciye kabukları ile aromalandırılır. Hem sıcak hem soğuk tüketilebilir. Üzerine tarçın serpilir. Kökeni Endülüs dönemine dayanır.
Champorado, Filipinler, 3.8
Champorado, çikolatalı bir pirinç tatlısıdır. Kakao ve şeker ile hazırlanır. Yapışkan pirinç kullanılır. Kahvaltıda veya atıştırmalık olarak tüketilir. Üzerine süt eklenir. Bazen tuzlu balıkla birlikte yenir.
Risengrød, Danimarka, 3.8
Risengrød, Danimarka’ya ait geleneksel bir sütlaçtır. Süt ve pirinçle hazırlanır. Yoğun kıvamlıdır. Üzerine tereyağı, şeker ve tarçın eklenir. Noel döneminde tüketilir. Artan kısmı farklı tatlılarda kullanılır.