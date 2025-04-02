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Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor

New York'ta bir restoran mutfağına şef olarak sadece herkesin en sevdiği aşçıları alıyor: Büyükanneleri. Yıllardır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiren bu usta şefler arasında iki de Türk büyükanne var.

Giriş: 02.04.2025 - 01:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 07:49
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor

Tatlı, nazik ve dünyanın en iyi aşçıları olan büyükannenizin yemeklerinin lezzetini hiçbir yerde bulamıyorsunuz değil mi? Yaptığı yemekleri beğendiğinizde ve çala kaşık yediğinizde gözlerinin içi gülen ve sizi doyurmaktan son derece mutlu olan o tecrübeli ve bilge ellerin yaptığı her yemek inanılmaz lezzetli olur.

New York'ta yenilikçi menülere sahip ve her yemeği her seferinde mükemmel şekilde yapabilen inanılmaz şefleri olan sayısız restoran var. Bununla birlikte, benzersiz bir deneyim arıyorsanız size Enoteca Maria'yı tavsiye edebiliriz.

Yaklaşık 20 yıl önce ailesinin son üyesini kaybeden Joe Scaravella büyük bir özlemden, hasretten ve yas sürecinden geçtikten sonra, Enoteca Maria isimli bir restoran açmış. Restoranın hikayesi gerçekten çok tatlı. New York'taki bu restoran, mutfağına aşçılık eğitimi almış şefleri değil dünyanın dört bir yanından gelen büyükanneleri alıyor ve menüleri onlara hazırlatıyor. Yani bu restoranda müşteriler farklı ülkelerden gelen nonnalar (İtalyanca babaanne demek) tarafından pişirilen yemekleri yiyiyorlar.

Yemek evrensel bir dil

Sanıyoruz büyükanne ve mutfak kelimeleri dünyadaki tüm dillerde en rahatlatıcı kelimeler arasındadır desek, itiraz eden olmaz. Joe Scaravella bu iki kelimenin beraber geçtiği bir mekan hayali kurmuş. Bundan yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği büyükannesinin İtalyan mutfak kültürünü paylaşma misyonuyla Enoteca Maria isimli bir restoran açmış. İlk önce gazeteye ilan vererek yöresel İtalyan yemekleri pişirebilecek ev kadınları aramış. Bu şekilde birkaç İtalyan büyükanneyi işe aldıktan sonra bu konsepti farklı kültürlerden gelenlere de açmış. Böylece kendi yerel yemeklerini pişirmeleri için büyükanneleri işe alarak yemek pişirmenin gerçekten evrensel bir dil olduğunu anlatma çabasına girişmiş.

Türkiye'den de 2 büyükanne var

Profesyonel şef olmasalar da bu kadınlar onlarca yıldır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiriyor. Erken yaşlarda öğrendikleri ve aile büyükleriyle beraber mükemmel hale getirdikleri yemekleri yıllardır evlerinde ve artık Enoteca Maria'da hazırlıyorlar.

Şu anki rotasyonla restoranda 30 ila 40 büyükanne bulunuyor, ancak dünyanın dört bir yanından bugüne kadar oldukça fazla sayıda büyükanne Enoteca Maria'da yemek pişirmiş. Büyükanneler Cezayir, Bangladeş, Suriye, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Türkiye, Japonya, Trinidad, Belarus, Polonya, Fransa ve daha birçok ülkeden gelerek geleneksel yemekler pişiriyorlar. Ülkemizden iki büyükanne, Akçakoca'dan nonna Hülya ve Ankara'dan nonna Fatma da yemek yapanlar arasında.

Nonna Hülya yolunun bu restorana nasıl düştüğünü web sitesinde şöyle açıklıyor: Akçakoca'dan Staten Island NYC'ye... Nereden nereye. Benim buralara gelebileceğim geçen yıl aklımın ucundan geçmezdi. Öyle bir şey oldu ki, torunumuz Andrew Teoman burada New York'ta dünyaya geldi. Ve biz onu görmeye geldik. Şu an onbeş aylık. Bizi buralara getiren torunum ve yakışıklı oğlumdur. Bana gelince, 40 yıldır eşim sevgili Doğan ile evliyiz. Her akşam soframızı hazırlar, beraber yemek yeriz. Özel günlerde arkadaşlarım yaptığım yemekleri beğenirler, umarım sizler de beğenirsiniz.

Aşağıda Nonna Fatma'nın havuç tarator ve sigara böreği hazırladığını söyleyen sosyal medya ilanını görüyorsunuz.

Nonna Fatma imambayıldı tabağıyla poz vermiş.

Nonna Fatma'nın hazırladığı imam bayıldıya ilgi yoğun olmalı ki elinde hep bir imam bayıldı tabağı ile görülüyor.

Yakında yine gel

Enoteca Maria'nın Facebook'ta 14binden Instagram'da 10binden fazla takipçisi ve 4,6/5 puanla 500 Google yorumu var. Restoranda aşçılık yapan İtalyan nine Gianlanella; herkes beni öpüyor, benimle fotoğraf çektirmek istiyor, herkes seni seviyorum ve tekrar geleceğim diyor, beni tekrar görmek istediklerini söylüyorlar, başıma gelen bu güzellikten dolayı aşırı mutluyum diyor.

Gianlanella yemeklerinin yenmesinden sevilmesinden çok mutlu. Karnı doyan her misafirden sonra yüzünde büyük bir gülümseme beliriyor. Müşteriler yemeklerini bitirip giderken el salladıklarında hiçbir şey söylemiyor, sadece büyük bir memnuniyetle başını sallıyor. Ama bir büyükanneyi tanıyan herkes bilir ki bu "yakında yine gel" demektir.

Hangi büyükannenin hangi gün yemek pişirdiğini gösteren Nonnas takvimi

Mutlu müşteriler yemeklerini sevdikleri favori büyükannelerinin hangi günler restoranda çalıştığını öğrenmek için web sitesinden Nonnas Takvimi'ne bakabiliyorlar. Bu büyükannelerden bazıları yaklaşık on yıldır restoranda düzenli olarak yemek pişiriyor. Kadınlar bu işin hayatlarına mutluluk kattığını ve arkadaş edindiklerini söylüyorlar. Bu mekanda yeni insanlarla tanışmayı seviyorlar. Facebook sayfaları binlerce insan tarafından takip ediliyor.

Suriyeli büyükanne şunları söylüyor: Burada yemek yaptığımda, dünyaya Suriye'nin bir parçasını gösteriyormuşum gibi hissediyorum. Memleketimden de iyi bir şeyler çıktığını göstermek çok güzel.

Bu işin babaannelere faydası var zararı yok

Scaravella büyükanneleri mutfakta çalıştırmanın faydalarını şöyle sıralıyor: Çoğu zaman bu kadınlar boş bir evde tek başlarına oturuyorlar. Kocaları vefat etmiş, çocukları taşınmış oluyor. Yani, gerçekten bir çıkış noktası arıyorlar ve burası o çıkış yeri. Bana sarılmıyorlarsa da müşterilerine sarılıyorlar. Burada hala yapabildikleri güzel şeyler olduğunu, işe yaradıklarını hissediyorlar. Burası onlar için bir motivasyon kaynağı...

Yeni nesil için ev yemekleri

Müşteriler bu restorana sadece lezzetli yemekleri yemek için değil, aynı zamanda nasıl pişirileceğini öğrenmek için de geliyor. Restoranda yemek pişirme dersleri veriliyor. Ev sıcaklığındaki bir ortamda alınan dersler ücretsiz ve mutfakta bir büyükanneyle birebir yapılıyor. Tahmin edersiniz ki bu derslere katılmak için uzun bir bekleme listesi var.

Scaravella, insanları bir araya getirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bence yemek, müzik ve sanat bunu rahatlıkla yapıyor ve ben de bu hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, diyor.

Personel arasında bir dede

Scaravella hayatındaki sevgili kadınların, annesinin, kız kardeşlerinin, anneannesinin ve büyükannesinin anılarını canlı tuttuğu, dünyanın dört bir yanından gelen bu büyükannelere zamanlarını ve yeteneklerini paylaşabilecekleri bir yer sağladığı ve gelenlere sıcak bir ev ortamı sunduğu için çok mutlu. Mutfak personeli arasında bir de dede var. İtalya'dan geliyor ve restoranın tüm makarnalarını yapıyor.

Restoran haftada üç gün açık

Restoran haftada üç gün açık: Cuma, Cumartesi ve Pazar. Mekanda sadece nakit kabul ediliyor. O gece mutfakta hangi nonna varsa, onun mutfağının tadına bakıyorsunuz. Restoranın çalışma prensibi bu şekilde. Burada yemek pişirmek için üç nitelik aranıyor: En az 50 yaşında olmalısınız, temsil ettiğiniz ülkede doğmuş olmalısınız ve elbette iyi bir aşçı olmalısınız.

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