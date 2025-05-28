Bir lezzet yolculuğu: Gastrofest Ayvalık
Türkiye'nin en özel gastronomi duraklarından biri olan Ayvalık; yüzlerce çeşit mezenin, zeytinyağlının, deniz ürünlerinin, otların ve köklü mutfak kültürünün tanıtılacağı ilk gastronomi festivalini 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Ayvalık, yöreye özgü özel lezzetlerini bu defa 3 günlük bir gastronomi festivaliyle tanıtacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek GastroFest Ayvalık, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Şefler Ayvalık anlatacak
Festivale katılan konuklar; denizkestanesinden papalinasına, zeytinyağlılarından taze otlarla yapılan meze ve böreklerine, tescilli sepet peynirinden lor tatlısına ve sakızlı kurabiyesine kadar iz bırakan en özel Ayvalık lezzetlerini ünlü şeflerin ağzından dinleyecekler.
Katılımcı şefler arasında Michelin yıldızlı Ayvalık mutfağından yetişen Ulaş Durmaz, Umut Karakuş, Vedat Başaran, Hazer Amani, Mehmet Gök, Aylin Yazıcıoğlu ve daha birçok değerli isim festivalde bilgi ve deneyimlerini konuklarla paylaşacak.
Ayvalık’ın mutfak zenginliğinin her yönüyle tanıtılacağı festivalde program şu şekilde:
• Ünlü şeflerle tadım ve atölye çalışmaları
• İlham veren paneller
• Canlı müzik performansları ve film gösterimleri
• Yerel ürünlerin sergileneceği stantlar