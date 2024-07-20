Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşandı. Türk Hava Yolları'nın bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde de sorun meydana geldi. Küresel çaptaki problem, sadece havacılık sektörünü değil; acil servisler, bankalar ve daha birçok kurumun sistemlerinin çökmesine neden oldu. Bilgi Teknolojileri Kurumu açıklamada "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise "Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil. Bazı kurumlarda aksamaların önemli bölümü atlatıldı" dedi. Microsoft ise öğleden sonra yaptığı açıklamada "Küresel kesintiye neden olan sorun giderildi ancak kesinti Office 365 gibi bazı uygulamalarını ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor" dedi. CrowdStrike CEO'su George Kurtz, katıldığı canlı yayında özür diledi ve müşterilerinin operasyonlarını yeniden çevrimiçi hale getirmek için onlarla birlikte çalışacaklarının sözünü verdi. Sorunun çözüldüğüne yönelik mesajların ardından THY'den yapılan son açıklamada ise "Değerli Yolcularımız, Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi