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Kafein içeren 6 besin

Kafein içeren besinler, gün boyu zinde kalmanızı sağlayabilir. Hangi besinler kafein içerir?

Giriş: 20.07.2024 - 08:17 Güncelleme: 20.07.2024 - 08:18
Habertürk
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Kafein; kakao ve kahve çekirdekleri başta olmak üzere çeşitli bitkilerin tohumlarında ve yapraklarında doğal olarakbulunur. Konsantrayon ve enerji artırdığından bazı insanlar her gün kafein kullanır. Gün boyu zinde kalabilmek için kahveye alternatif kafein içeren başka besinler var mı?

Günde 4 fincanı geçmeyin

Kafein genellikle enerjiyi, konsantrasyonu ve atletik performansı artırmanın güvenli bir yoludur. Markasına ve hazırlanma şekline bağlı olarakbir fincan kahvede yaklaşık 95 miligram kafein bulunabilir.Bununla birlikteAmerika İlaç ve Gıda Dairesi’ne göre,çoğu yetişkin günde 400 miligrama kadar kafeini güvenle tüketebilir(yaklaşık dört fincan)

Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
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1. ÇİKOLATA

Çikolata, doğal olarak kafein içeren kakao çekirdeklerinden elde edilir, bu nedenle farklı miktarlarda kafein içerebilir. Burada çikolatanın türü önemlidir. Çikolatadaki kakao oranının daha yüksek olması, daha fazla kafein içerdiği anlamına gelir.

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Bitter çikolata daha fazla kafein içerir çünkü genellikle yüzde 45 ile yüzde 85 arasında değişen daha yüksek bir kakao içeriğiyle yapılır. Sütlü çikolata daha düşük miktarda kafeine sahiptir çünkü genellikle yüzde 10 ila yüzde 30 kakao içerir. Beyaz çikolata kendi başına genellikle hiç kafein içermez çünkü hiç kakao ile yapılmaz.

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2. KAFEİNSİZ KAHVE

İsmin sizi aldatmasına izin vermeyin: "Kafeinsiz kahve" sıfır kafein anlamına gelmez. Amerika Ulusal Kahve Derneği’ne göre, kafeinsiz kahve üreticilerinin ürünlerini kafeinsiz olarak pazarlamak için kahve çekirdeklerinden kafeinin yüzde 97'sini ayırmasını gerektirir.

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Bununla birlikte, kafeinsiz kahve yine de az miktarda, değişen miktarlarda kafein içerecektir. Amerika Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre 240 mililitrelik bir fincan kafeinsiz kahve, 2 ila 15 miligram arasında kafein içerebilir.

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3. MATCHA ÇAYI

Japon matcha çayı da tıpkı yeşil çay gibi Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir ancak toz formunda olan haline matcha çayı denir. Bir fincan demleme yeşil çay yaklaşık 29 miligram kafein içerir. Matcha ise yeşil çaylara göre daha fazla kafein içerir. Yani 1 çay kaşığı matcha tozu 38 miligram ile 88 miligram arasında kafein içerebilir. Bu nedenle, matcha çayı diğer yeşil çaylara göre daha yüksek bir kafein içeriğine sahiptir.

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4. ENERJİ BARLARI

Hareket halindeyken tüketilen protein veya enerji barları, genellikle karbonhidrat bakımından yüksektir ve kurutulmuş meyveler, kuruyemişler ve diğer tatlandırıcılar gibi içerikler içerir. Bu barlar ayrıca çeşitli miktarlarda kafein de içerebilir. Bu barlardaki kafein, az miktarda çekilmiş kahve çekirdeğinden, yeşil çay özünden veya kakaodan gelebilir.

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5. DONDURMA

Çoğu dondurma 5 miligramdan fazla kafein içermez. Bunun nedeni, dondurmaya süt, krema ve şeker eklenmesinin kafeinli bileşenlerin çoğunu seyreltmesidir.

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Ancak burada ufak bir istisna var: Kafein Araştırmaları dergisinde 2013’te yayınlanan araştırmaya göre kahve veya çikolata aromalı dondurmalar, kahve ve kakao çekirdekleri kullanılarak yapıldıkları için daha yüksek kafein içeriğine sahip olma eğilimindedir.

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6. KOMBUCHA ÇAYI

Kombucha; siyah, yeşil ve bazen de oolong çaylarından yapılan ve hepsi doğal olarak kafein içeren bir tür fermente çaydır. Bazı kombuchalar porsiyon başına 5 ila 15 miligram kafein içerebilir. Özellikle yeşil kahve çekirdeği özü veya siyah çay yaprakları gibi doğal kafein içeren ek bir kaynak içeriyorsa, belirli kombuchalarda daha yüksek miktarda kafein fark edebilirsiniz.

Kaynak: U.S. Food and Drug Administration, National Coffee Association,United States Department of Agriculture, Journal of Caffeine Research, Medline Plus, Health

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