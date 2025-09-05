HT Gastro
Kazdağları’nda İtalyan gecesi

Kazdağları'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek "Trattoria Ida Blue-Sottole Stelle/Yıldızların Altında" gecesinde, geleneksel İtalyan sofraları doğayla buluşacak

Giriş: 05.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:42
Kazdağları’nın büyüleyici atmosferinde yer alan Ida Blue Hotel, 13 Eylül Cumartesi akşamı Adatepe’de keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

“Trattoria Ida Blue-Sottole Stelle/Yıldızların Altında” adıyla düzenlenecek gece, geleneksel İtalyan sofralarını doğayla buluşturacak.

İpek Tunçalp’in iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyonda, İtalyan kültürünün samimiyetini ve paylaşım dolu sofralarını Kazdağları’nda deneyimleme fırsatı sunulacak.

