METROBÜS DURAKLARI AKTARMA İSTASYONLARI

Metrobüsten İstanbul metrosu'na, Marmaray'a ve tramvaya aktarma yapma imkânı bulunmaktadır. Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a; Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından İstanbul metrosu'na; Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından İstanbul tramvayı'na aktarma imkânı vardır.

Detaylı olarak metrobüs aktarma durakları (istasyonları) şu şekildedir;

Metrobüs - M1 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M1 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Merter Metrobüs Durağı

- Zeytinburnu Metrobüs Durağı

- İncirli Metrobüs Durağı

- Bahçelievler Metrobüs Durağı

- Şirinevler Metrobüs Durağı

- Yenibosna Metrobüs Durağı

Metrobüs - M2 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M2 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

- Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

Metrobüs - M4 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M4 metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs - M5 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M5 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs - M7 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M7 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs - T1 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T1 Tramvay Hattı’na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Zeytinburnu Metrobüs Durağı

- Cevizlibağ Metrobüs Durağı

- Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs - T4 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T4 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Edirnekapı Metrobüs Durağı

- Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs - T5 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T5 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 650-700 mt)

- Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 700-750 mt)

Metrobüs - Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

Metrobüsten Marmaray'a geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

- Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

- Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

- Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

- Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

- Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

- Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)