Resmi tatil takvimi 2026: Bu yıl kaç gün tatil var, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2026 yılındaki resmi tatiller yeni yıla girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramların hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bilindiği üzere ülkemizde bu tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 2026 yılında kaç gün tatil var, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte, 2026 resmi tatil takvimi ile tatillerin denk geldiği günler...
Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2026 resmi tatil takvimi araştırılıyor. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, milli bayramlar gibi resmi tatillerin 2026'da hangi günlere denk geldiği tatil planı yapacaklar tarafından merak ediliyor. Yeni yılda dini ve milli bayramların bazıları hafta içi günlere denk gelerek uzun tatil fırsatları sunacak. Peki, bu yıl kaç gün tatil var? İşte 2026 resmi tatil günleri…
TÜRKİYE’DEKİ RESMİ TATİLLER
Türkiye'deki resmi tatiller ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ülkemizdeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde ise resmi ve dini bayramlar bulunuyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı resmi bayramlardır.
Kurban ve Ramazan Bayramları ise dini bayramlardır.
Yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü ise genel tatil günleridir.
2026’DA KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?
2026 resmi tatil takvimi belli oldu. Bu yıl dini bayramların hafta içine ve hafta sonuna yayılan dağılımı ile çalışanlar için tatil fırsatı doğacak.
Ramazan ve Kurban Bayramı arife günlerinin ve 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle 2026 yılında toplam resmi tatil sayısı 15,5 gün olacak.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
Toplamda 29 gün sürecek olan bu mübarek dönem, her yıl kamerî takvime göre yaklaşık 10 gün önce başlar.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma, 21 Mart 2026 Cumartesi, 22 Mart Pazar.
Ramazan Bayramı’nın 1. gününden önceki arife günü yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
Buna göre, 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak bayram tatili, 22 Mart Pazar günü sona erecek.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı: 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi.
Kurban Bayramı’nın 1. gününden önceki arife günü yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
Buna göre, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak bayram tatili, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2026 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NE ZAMAN?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe günü kutlanacak.
2026 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu sene Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2026 Cuma gününe denk geliyor.
2026 ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
2026 DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NE ZAMAN?
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe denk geliyor.