TÜRKİYE’DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmi tatiller ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ülkemizdeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde ise resmi ve dini bayramlar bulunuyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı resmi bayramlardır.

Kurban ve Ramazan Bayramları ise dini bayramlardır.

Yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü ise genel tatil günleridir.