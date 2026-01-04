Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da cinayet... Anne ve 7 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Antalya'da cinayet... Anne ve 7 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu!

        Antalya'da bir evde anne ve 7 yaşındaki kızı bıçaklanarak öldürüldü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Songül Canatan ve kızı Sena Canatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan, olayın ardından Ankara'ya giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:15
        Antalya'nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay sonrası güvenlik görevlisi olan şüpheli baba gece gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

        İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ÖNCE EŞİNİN SONRA KIZININ BOĞAZINI KESTİ

        Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, cinnet geçiren öfkeli koca, önce eşini daha sonrada 7 yaşında ki kızı Sena Canatan'ın bıçakla boğazını kesti.

        DURUMU KOMŞULAR FARK ETTİ

        Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen ekipler anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        CİNAYET SONRASI ANKARA'YA GİTMİŞ

        Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan'ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gitmiş.

        KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

        Ayrıca daha sonrasında karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        "NE GÜRÜLTÜ, NE ÇIĞLIK DUYDUK"

        Ev sahibi Şaban Bülüç 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu' dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiçbir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil" dedi.

