        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Kupa'da dev randevu: Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya! - Galatasaray Haberleri

        Süper Kupa'da dev randevu: Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya!

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da birçok eksik bulunurken, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, sahalara geri dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:33
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

        2

        YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapacak.

        Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

        Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

        3

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

        Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        4

        EREN ELMALI DÖNÜYOR

        Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor.

        Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

        Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

        5

        GALATASARAY, 8. SÜPER KUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

        Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

        Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

        6

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

        Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu.

        Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

        Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 1965-1966, 1968-1969, 1971-1972, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

        7

        OKAN BURUK, 2. KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında 2. kez Turkcell Süper Kupa zaferini yaşamak istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, ilk kez 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı hükmen 3-0 kazanılan maçla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

