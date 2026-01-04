Habertürk
        Fenerbahçe'de flaş gelişme: Transfer teklifini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de flaş gelişme: Transfer teklifini duyurdular!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı lacivertlilerin, Lazio'dan Matteo Guendouzi için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:44
        Devre arası transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, Matteo Guendouzi'ye yaptığı maaş teklifini duyurdular.

        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezonluk 4 milyon Euro'dan 5 yıllık bir sözleşme teklif etti.

        KABUL ETTİ

        Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan ve tekrardan uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız oyuncunun bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

        Öte yandan Fenerbahçe'nin Çizme ekibine 25+2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve aradaki farkın çok küçük olduğu iddia edildi.

        BU SEZONKİ KARNESİ

        2025/26 sezonunda Lazio formasıyle tüm kulvarlarda 15 maça çıkan ve 1340 dakika süre alan Matteo Guendouzi, 2 gol / 1 asistlik performans sergiledi.

