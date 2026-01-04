Maduro'nun eşi neden yakalandı? Cilia Flores nelerle suçlanıyor?

ABD'nin 3 Ocak Cumartesi gece yarısı Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonunda yalnızca ülkenin lideri Nicolas Maduro değil, eşi Cilia Flores de yakalandı.

69 yaşındaki Flores ve eşi hakkında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde iddianame hazırlandı. Ancak ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, başlangıçta Venezuela'nın eski First Lady'sine yöneltilen suçlamaları kamuoyuyla paylaşmadı.

Bondi'nin X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Maduro; "narko-terörizm, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma ve ABD'ye karşı silah bulundurma" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Maduro ve Flores, 3 Ocak Cumartesi günü, Manhattan'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan New York eyaletindeki Orange County’de yer alan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne getirildi. Gözlerin Venezuela'ya çevrildiği bu süreçte, ülkenin eski First Lady'si hakkında neler biliniyor?

REKLAM

ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri Haberi Görüntüle

Cilia Flores kimdir?

Cilia Flores, Venezuelalı bir avukat ve siyasetçidir. 2015'ten bu yana, Cojedes eyaletini temsilen Venezuela Ulusal Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmakta. Daha önce 2006–2011 yılları arasında Ulusal Meclis Başkanlığı'nı üstlenen Flores, 2012–2013 döneminde ise Venezuela Başsavcısı olarak görev yaptı.

Hukuk kariyeri boyunca sert ve tavizsiz bir avukat olarak tanınan Flores, özellikle 1992'deki başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in savunma ekibine liderlik etmesi ve 1994'te serbest bırakılmasını sağlamasıyla dikkat çekti. Maduro'nun 2013 başkanlık seçimlerinde Henrique Capriles'i yenmesinin ardından Flores, Venezuela'nın First Lady'si oldu. Reuters'ın aktardığına göre Maduro, seçim kampanyası sırasında eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Onun sert bir karakteri var. Parlamento'da gördüğünüz hali, evde de aynen öyledir." Cilia Flores Venezuela’da nasıl öne çıktı? Flores'in Venezuela'daki yükselişi yalnızca Maduro'nun eşi olmasına dayanmadı. Caracas'taki Santa Maria Üniversitesi'nden hukuk diploması alan Flores, 1994'te Chavez'i savunarak hapisten çıkmasını sağlamasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. REKLAM Chavez'in serbest kalmasından dört yıl sonra Flores, onun 1998 başkanlık seçimlerini kazanmasına da katkı sundu. Chavez, 2013'te hayatını kaybeden kadar 14 yıl boyunca Venezuela Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

Reuters’a göre Flores, Chavez'in iktidara gelmesinin ardından "Venezuela siyasetindeki en güçlü kadın" konumuna yükseldi. Chavez, 2012 yılında Flores'i başsavcı olarak atadı. Chavez’in kanser nedeniyle hayatını kaybettiği süreçte Flores, özellikle ülkede bir iktidar boşluğu oluşabileceğine dair muhalefetin iddialarına karşı hükümeti savunan kilit isimlerden biri oldu. 2013'te Reuters'a konuşan ve Flores'le yakın çalışan üst düzey bir Ulusal Meclis yetkilisi, "Cumhurbaşkanının talimatlarını harfiyen yerine getiren mükemmel bir görevliydi" dedi. Aynı yetkili, Flores'in yeni seçilen eşi için "güçlü kol" olacağını öngörerek, "Otoritesi var, komuta edebiliyor ve sessizce hareket eden bir kadın" ifadelerini kullandı. REKLAM Cilia Flores neden yakalandı? Flores'in ABD'de hangi suçlamalarla yargılanacağı başlangıçta netlik kazanmadı. Ancak Pam Bondi, X paylaşımında Maduro ve eşinin "Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla" yargılanacağını yazdı. Bondi aynı paylaşımda Maduro ve Flores'i "iki uluslararası narko-kaçakçı" olarak nitelendirdi.