Kağıthane’de karlı yolda aracıyla yokuştan inen bir sürücü kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, çarptığı motokuryeyi sürükledikten sonra 5 araca daha çarparak durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan taksinin şoförü 0.72 promil alkollü çıktı. İlçenin farklı noktalarında yaşanan 5 ayrı kaza ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay; 1 Ocak Perşembe günü saat 13.45 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası sürücü E.S.T., aracıyla yokuştan inmek istedi. Ancak kaymaya başlayan araç, önce yolun başında duran motokurye E.O.A.'ya çarptı.

Ardından da park halindeki araçlara çarpmasının ardından, H.K.’nin kullandığı taksiye ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulan motokurye E.O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Yaralı motokurye ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araçta hasar meydana geldiğini belirledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan taksinin şoförü H.K.’nin ise 0.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoförün ehliyetine el konulurken, taksi trafikten men edildi.

KARLI VE BUZLU YOLDAKİ KAZALAR KAMERADA

Nurtepe Mahallesi’nde aynı saatlerde yaşanan başka bir kazada ise karlı yolda kayan bir araç park halindeki araca çarparak durabildi. Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir diğer kazada ise, karlı yolda ilerlemeye çalışan araç, önündeki otomobile çarparak kazaya neden oldu. Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise araçla yokuştan inen B.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü B.Ö. yaralandı.

ÇÖP KAMYONU MANEVRA YAPARAK DURABİLDİ

Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün yaşanan bir başka kazada ise, buzlanmanın olduğu sokakta yokuştan inmeye çalışan otomobil, kayarak park halindeki araca çarptı. Çağlayan’da ise önceki gün yaşanan olayda, buzlanmanın olduğu sokaktan ilerleyen çöp kamyonu kaymaya başladı. Sokağın başına gelen kamyon, son anda manevra yaparak durabildi. Yaşanan kazalar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.