Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da yokuştan kayan bir araç motokuryeyi sürükledi, 5 araca çarptı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yokuştan kayan bir araç motokuryeyi sürükledi, 5 araca çarptı

        Kağıthane'de kar yağışının ardından buzlanan yollarda kazalar peş peşe yaşandı. Yokuştan kayan bir araç motokuryeyi sürükleyip 5 araca çarparken, kazaya karışan taksinin şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı. İlçede yaşanan çok sayıda kaza kamera kayıtlarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane’de karlı yolda aracıyla yokuştan inen bir sürücü kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, çarptığı motokuryeyi sürükledikten sonra 5 araca daha çarparak durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan taksinin şoförü 0.72 promil alkollü çıktı. İlçenin farklı noktalarında yaşanan 5 ayrı kaza ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay; 1 Ocak Perşembe günü saat 13.45 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası sürücü E.S.T., aracıyla yokuştan inmek istedi. Ancak kaymaya başlayan araç, önce yolun başında duran motokurye E.O.A.'ya çarptı.

        Ardından da park halindeki araçlara çarpmasının ardından, H.K.’nin kullandığı taksiye ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        5 ARACA ÇARPTI MOTOKURYEYİ SÜRÜKLEDİ

        Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulan motokurye E.O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Yaralı motokurye ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        Motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araçta hasar meydana geldiğini belirledi.

        TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Kazaya karışan taksinin şoförü H.K.’nin ise 0.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoförün ehliyetine el konulurken, taksi trafikten men edildi.

        KARLI VE BUZLU YOLDAKİ KAZALAR KAMERADA

        Nurtepe Mahallesi’nde aynı saatlerde yaşanan başka bir kazada ise karlı yolda kayan bir araç park halindeki araca çarparak durabildi. Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir diğer kazada ise, karlı yolda ilerlemeye çalışan araç, önündeki otomobile çarparak kazaya neden oldu. Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise araçla yokuştan inen B.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü B.Ö. yaralandı.

        ÇÖP KAMYONU MANEVRA YAPARAK DURABİLDİ

        Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün yaşanan bir başka kazada ise, buzlanmanın olduğu sokakta yokuştan inmeye çalışan otomobil, kayarak park halindeki araca çarptı. Çağlayan’da ise önceki gün yaşanan olayda, buzlanmanın olduğu sokaktan ilerleyen çöp kamyonu kaymaya başladı. Sokağın başına gelen kamyon, son anda manevra yaparak durabildi. Yaşanan kazalar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!