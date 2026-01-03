ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlediği operasyon tüm dünyanın gündeminde ilk sırada.

Rusya, ABD'nin operasyonunu kınadığını duyurarak, "Derin bir endişe içindeyiz. Şimdi önemli olan durumun daha da kötüleşmesini önlemek ve diyalog yoluyla bu durumdan çıkış bulmaya odaklanmak. Latin Amerika, bir barış bölgesi olarak kalmalı. Venezuela'nın dışardan askeri bir müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkı olmalı. " açıklamasını yaptı.

İspanya ve Almanya da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. İtalya ise durumu gözlemledikleri açıklamasını yaptı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

İran da ABD'yi kınadığını duyurdu. Kolombiya, BMGK'yi acil toplantıya çağırdı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.