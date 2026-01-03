Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Küba, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle ABD'yi kınadı | Dış Haberler

        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler

        ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro ve eşini ülkeden çıkarması dünyada geniş yankı buldu. Küba ve İran, ABD'yi şiddetle kınarken, Kolombiya BMGK'yi acil toplantıya çağırdı. İspanya gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Rusya da 'derin bir endişe içinde oldukları' açıklamasını yaparak ABD'yi kınadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlediği operasyon tüm dünyanın gündeminde ilk sırada.

        Rusya, ABD'nin operasyonunu kınadığını duyurarak, "Derin bir endişe içindeyiz. Şimdi önemli olan durumun daha da kötüleşmesini önlemek ve diyalog yoluyla bu durumdan çıkış bulmaya odaklanmak. Latin Amerika, bir barış bölgesi olarak kalmalı. Venezuela'nın dışardan askeri bir müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkı olmalı. " açıklamasını yaptı.

        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı Haberi Görüntüle

        İspanya ve Almanya da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. İtalya ise durumu gözlemledikleri açıklamasını yaptı.

        Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

        İran da ABD'yi kınadığını duyurdu. Kolombiya, BMGK'yi acil toplantıya çağırdı.

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

        Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatak'ta çığ düşen evdeki kadın yaralı kurtarıldı; 20 ev tahliye edildi

        Van'ın Çatak ilçesinde üzerine çığ düşen evde oturan kadın yaralı kurtarıldı. İlçenin başka bir noktasında da başka bir evin üzerine de çığ düşerken, tedbir amaçlı ekipler arama çalışma başlattı. Bölgedeki 20 ev de tahliye edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi