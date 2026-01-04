Habertürk
        Yalnızca çaylarda kullanılan bir baharat değil! Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!

        Yalnızca çaylarda kullanılan bir baharat değil! Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!

        Çoğu kişi bergamotu yalnızca Earl Grey çayına verdiği o kendine has aroma ile tanıyor. Oysa Akdeniz kökenli bu turunçgil, yüzyıllardır hem geleneksel tıpta hem de modern araştırmalarda dikkat çeken etkileriyle öne çıkıyor. Kabuğundan yağına, çayından kozmetiğine kadar pek çok alanda kullanılan bergamot, sağlığa olan katkılarıyla "sadece bir tat verici" olmanın çok ötesine geçiyor!

        Giriş: 04.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:16
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Çay saatlerinin vazgeçilmez aroması olarak bilinen bergamot, aslında sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Kalp sağlığından strese, sindirimden cilt bakımına kadar pek çok alanda adı geçen bu turunçgil, son yıllarda bilimsel araştırmaların da odağında. Peki bergamot gerçekten nelere iyi geliyor?

        BERGAMOT NEDİR, NEREDEN GELİR?

        Bergamot, turunçgiller ailesine ait, limon ile portakal arası aromasıyla tanınan bir meyvedir. Özellikle İtalya’nın Calabria bölgesiyle özdeşleşen bu meyve, yüksek oranda uçucu yağ ve polifenol içerir. Kendine özgü kokusu nedeniyle parfüm ve kozmetik sektöründe de sıkça tercih edilir.

        KALP SAĞLIĞINA DESTEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

        Son yıllarda yapılan araştırmalar, bergamotun kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. İçerdiği flavonoidlerin, “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL’nin düşürülmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

        Bu özelliği sayesinde bergamot, kalp ve damar sağlığını destekleyen doğal besinler arasında anılıyor.

        STRES VE KAYGI ÜZERİNDE RAHATLATICI ETKİ

        Bergamot yağı, aromaterapide en çok kullanılan yağlardan biri. Yapılan bazı çalışmalar, bergamot kokusunun stres seviyesini düşürebileceğini, ruh halini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Özellikle yoğun ve gergin günlerde, rahatlatıcı etkisiyle tercih ediliyor.

        SİNDİRİM SİSTEMİNE KATKILARI

        Geleneksel kullanımda bergamot, mideyi rahatlatıcı etkisiyle biliniyor. Sindirimi destekleyebileceği, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle bazı bitki çaylarında ve doğal karışımlarda yer alıyor.

        CİLT VE CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

        Antibakteriyel özellikleri sayesinde bergamot yağı, cilt bakım ürünlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor. Akneye eğilimli ciltlerde dengeleyici etki gösterebileceği düşünülüyor. Ancak yoğun yapısı nedeniyle doğrudan cilde uygulanmadan önce mutlaka seyreltilmesi öneriliyor.

        TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Her doğal üründe olduğu gibi bergamot kullanımında da ölçü önemli. Özellikle bergamot yağı ağız yoluyla alınmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı. Bazı kişilerde cilt hassasiyetine yol açabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var.

        Kaynak: Verywell Health, Webmd, Health

