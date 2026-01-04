Yalnızca çaylarda kullanılan bir baharat değil! Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!

Çay saatlerinin vazgeçilmez aroması olarak bilinen bergamot, aslında sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Kalp sağlığından strese, sindirimden cilt bakımına kadar pek çok alanda adı geçen bu turunçgil, son yıllarda bilimsel araştırmaların da odağında. Peki bergamot gerçekten nelere iyi geliyor?

BERGAMOT NEDİR, NEREDEN GELİR?

Bergamot, turunçgiller ailesine ait, limon ile portakal arası aromasıyla tanınan bir meyvedir. Özellikle İtalya’nın Calabria bölgesiyle özdeşleşen bu meyve, yüksek oranda uçucu yağ ve polifenol içerir. Kendine özgü kokusu nedeniyle parfüm ve kozmetik sektöründe de sıkça tercih edilir.

KALP SAĞLIĞINA DESTEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bergamotun kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. İçerdiği flavonoidlerin, “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL’nin düşürülmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Bu özelliği sayesinde bergamot, kalp ve damar sağlığını destekleyen doğal besinler arasında anılıyor.

STRES VE KAYGI ÜZERİNDE RAHATLATICI ETKİ

Bergamot yağı, aromaterapide en çok kullanılan yağlardan biri. Yapılan bazı çalışmalar, bergamot kokusunun stres seviyesini düşürebileceğini, ruh halini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Özellikle yoğun ve gergin günlerde, rahatlatıcı etkisiyle tercih ediliyor.