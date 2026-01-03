Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
Gaziantep'te, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K., kendisinden kaçıp, markete sığınan 11 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğunu darp edip, bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan F.K., mahkemece tutuklandı
Gaziantep'te kan donduran olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darp etmek istedi.
ÇOCUK KAÇIP MARKETE SIĞINDI
DHA'daki habere göre küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı.
ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI
F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.