Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!

Gaziantep'te kan donduran olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darp etmek istedi.

ÇOCUK KAÇIP MARKETE SIĞINDI

DHA'daki habere göre küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı.

ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.