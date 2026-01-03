Beşiktaş'tan Mario Stroeykens hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç bir ismi gündemine aldı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Belçika'ya kırdı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş'ın orta saha transferinde listesine Mario Stroeykens'i aldığı öğrenildi.
FORMÜL: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Siyah-beyazlılar, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.
Anderlecht, Mario Stroeykens için bonservisli satışa öncelik verirken bu seçenek de Beşiktaş tarafından değerlendiriliyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK
Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Mario Stroeykens, bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.