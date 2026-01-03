Habertürk
        Beşiktaş'tan Mario Stroeykens hamlesi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Mario Stroeykens hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç bir ismi gündemine aldı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Belçika'ya kırdı.

        Giriş: 03.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:46
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç bir isim gündeme geldi.

        2

        Beşiktaş'ın orta saha transferinde listesine Mario Stroeykens'i aldığı öğrenildi.

        3

        FORMÜL: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

        Siyah-beyazlılar, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.

        4

        Anderlecht, Mario Stroeykens için bonservisli satışa öncelik verirken bu seçenek de Beşiktaş tarafından değerlendiriliyor.

        5

        SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

        Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

        6

        Mario Stroeykens, bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

