        Fenerbahçe, Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile anlaştı!

        Rus Ligi temsilcisi CSKA Moskova, 25 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın'ın kiralanması konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

        Giriş: 03.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:11
        1

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın'a Rusya Ligi temsilcisi CSKA Moskova talip olmuştu.

        2

        KULÜPLER ANLAŞTI

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Rus kulübü, sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmaya vardı.

        3

        25 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ve yakın zamanda transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

        4

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 863 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı sağladı.

        5

        Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

