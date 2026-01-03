Fenerbahçe, Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile anlaştı!
Rus Ligi temsilcisi CSKA Moskova, 25 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın'ın kiralanması konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın'a Rusya Ligi temsilcisi CSKA Moskova talip olmuştu.
KULÜPLER ANLAŞTI
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Rus kulübü, sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ve yakın zamanda transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 863 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.