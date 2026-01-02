Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Pazartesi sayın Trump ile yine bir görüşmemiz olacak." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme yapacağını belirterek, "Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

        Bir gazetecinin, dün Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için düzenlenen eyleme ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz. İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Şu ana kadar bizler tabii Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık, bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Erdoğan, 2026 yılına çok daha farklı ve güçlü bir şekilde girdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarındaki o çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz, elimizde konteynerler var."

        Bu konteynerlerle Filistinlileri çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkanı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ama er veya geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız." dedi.

        ABD BAŞKANI TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili 2026 öngörülerinin sorulması üzerine, "Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy'le gerekse bu konuda Trump'la Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.

        "2026'YA HER ŞEYDEN ÖNCE OLUMLU BİR ŞEKİLDE GİRDİK"

        Enflasyon ve 2026 yılında Türkiye'yi nasıl bir ekonominin beklediğine dair soruyu ise Erdoğan, "2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek, buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız." diye yanıtladı.

        Erdoğan, bir gazetecinin, "2025 yılı deprem konutlarının, sosyal konutların konuşulduğu bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl yeni hamleler olacak mı?" sorusu üzerine, o konuda hiç tereddüt olmadığını belirterek, "Bu konuda özellikle Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle bu çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de ulaşacağız. Deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi projelerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da evde kaçak klinik operasyonu

        Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde kaçak klinik kurularak sağlık hizmeti verilen eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçlar ile tıbbi malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı