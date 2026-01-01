Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Sadece çok dikkatli bakanların çözebileceği 9 bulmaca!

        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Sadece çok dikkatli bakanların çözebileceği 9 bulmaca!

        Dikkat, odaklanma ve görsel algıyı güçlendirmek için hazırlanan bu eğlenceli bulmacalar, beyninizi aktif tutmanın en keyifli yollarından biri. Resimlerde gizlenen detayları fark edebilecek misiniz? İşte sizi zorlayacak 9 farklı görsel hata bulmacası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:42
        1

        1. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?

        2

        Cevap: Görseldeki kişi kazma ile ağacı kesmeye çalışıyor, bunun yerine elinde testere olmalıydı.

        3

        2. soru: Resimdeki hata nerededir?

        4

        Cevap: Arkada asılı olan saatte 8 rakamı yerine B harfi var.

        5

        3. soru: Görseldeki sorun nedir?

        6

        Cevap: Ortadaki pizzadan 3 dilim alınmış olmasına rağmen 4 çocuğun elinde de pizza olması hatalıdır.

        7

        4. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?

        8

        Cevap: Havuzun içerisinde normalde balık olmaz bu yüzden bu durum hatalıdır.

        9

        5. soru: Görselde yer alan sorun nedir?

        10

        Cevap: En soldaki saatte 12 ile 6 rakamlarının yeri yanlış yazılmıştır bu yüzden onların yerinin değişmesi gerekiyor.

        11

        6. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?

        12

        Cevap: Kadının aynadaki yansımasında inci kolye bulunuyor ancak kadının kendi boynunda kolye olmaması resmi hatalı yapıyor.

        13

        7. soru: Görselde yer alan sorun nedir?

        14

        Cevap: Yaz mevsimi olmasına rağmen havuzun buz tutması sorundur.

        15

        8. soru: Resimde yer alan hata nerededir?

        16

        Cevap: Çocuklar basket topu yerine futbol topuyla basketbol oynamaya çalışıyor o yüzden bu hatalıdır.

        17

        9. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?

        18

        Cevap: Öğrencinin arkasında bulunan kapının tokmağıyla kapının bağlantı noktası olan menteşeleri aynı yerde duruyor, tam tersi yönlerde olmaları gerekiyor.

        Kaynak: Bright Side

