        2025'te 4 milyon kişi kaybedildi

        2025'te 4 milyon kişi kaybedildi

        2025, Türkiye sinema sektöründe izleyici tercihlerinin en keskin şekilde kristalleştiği yıl oldu. En çok izlenen 10 film listesine baktığımızda; 4 animasyon ve 3 kurgusal aile filminin domine ettiği bir tabloyla karşılaştık. Bu durum, sinemanın artık yetişkinlerin bireysel kaçış alanı olmaktan çıkıp, çocuklu ailelerin sosyal ritüeline dönüştüğünü en net şekilde gözler önüne serdi. 2025'te; % 13.8 azalmayla, 4 milyon 400 bin izleyici kaybı görüldü

        Giriş: 31.12.2025 - 00:24 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:24
        Sinema salonlarında izleyici sayısı, bir önceki yıla oranla; % 13.8 azaldı. 2025'in izleyici sayısı, 2020 ve 2021'i kapsayan pandemiden sonraki en düşük izleyici sayısı olarak kayıtlara geçti.

        552 film, toplam; 27.614.773 kişi tarafından izlendi. Geçtiğimiz yıla oranla izleyici kaybı 4.433.099 kişi olarak gerçekleşti.

        Toplam hasılat; 5.742.202.565 TL, parasal kayıp; 922 milyon 84 bin TL oldu.

        TÜRK FİLMLERİ - YABANCI FİLMLER

        ♦ Türk Filmleri... 15.184.408 (206 Film)

        Toplam Hasılat... 2.892.439.617 TL

        Film Başına İzleyici Sayısı... 73.710

        * Geçtiğimiz yıl, film başına düşen izleyici sayısı; 87.575 idi...

        Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
        Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

        ♦ Yabancı Filmler... 12.430.365 (354 Film)

        Toplam Hasılat... 2.849.762.948 TL

        Film Başına İzleyici Sayısı... 35.114

        * Geçtiğimiz yıl, film başına düşen izleyici sayısı; 39.568 idi.

        Zootropolis 2
        Zootropolis 2

        2'si Türk ikisi ise yabancı yapım olmak üzere sadece 4 film, 1 milyon barajını aşabildi. 2024'te ise 7 filmin 1 milyon barajını geçmesi, 2025'te yaşanan izleyici kaybını gözler önüne seren bir diğer gösterge oldu.

        TÜM FİLMLER

        ♦ 2022 (498 Film)

        35.317.295

        Film Başına İzleyici Sayısı... 70.918

        ♦ 2023 (483 Film)

        30.874.240 (% 12.6 Azalış)

        Film Başına İzleyici Sayısı... 63.921

        ♦ 2024 (551 Film)

        31.722.717 (% 2.7 Artış)

        Film Başına İzleyici Sayısı... 57.572

        ♦ 2025 (552 Film)

        27.614.773 (% 13.8 Azalış)

        Film Başına İzleyici Sayısı... 50.026

        374'ü yeni olmak üzere toplam 552 filmin gösterimde olduğu 2025, Türkiye sinema tarihinde, 'Bireysel sinemadan aile sinemasına' geçişin tescillendiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Artık sinema salonlarının ana sahibi yetişkin sinefiller değil, çocuklu aileler.

        2025'te toplam gişenin % 56'sını; kurgusal aile (% 33) ile animasyon (% 23) türündeki filmlerinden oluşan aile filmleri sırtladı.

        SİNEMANIN ANA DAMARI HALİNE GELDİ

        ♦ Kurgusal Aile Filmleri (% 33)... Nostaljik geri dönüşler ve sıcak mahalle hikâyeleri, sinemayı bir sosyalleşme ritüeli olarak gören geniş kitleleri salonlara taşıdı.

        ♦ Animasyon Filmler (% 23)... Hem yerli kahramanların hem de küresel markaların gücüyle, animasyonlar, artık sadece bir çocuk eğlencesi değil, salonları ayakta tutan ana finansal damar haline geldi.

        Bu tablo, sinema sektöründe keskin bir kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Ebeveynler, daha ziyade; kurgusal aile filmleri ve animasyon filmlerini harcama yapmaya değer buldu. Bu türler, sinema sektörü için güvenli limanlar haline gelirken; korku, dram, aksiyon ve komedi türleri, pastanın geri kalan % 44’lük dilimini paylaştı.

        Korku, dram, aksiyon ve komedi türleri, 2025'te de dijital platformların kuşatması altında bir hayatta kalma mücadelesi verdi. İzleyiciler; sinemaya gitme kararını, büyük oranda çocukların tercihi ve kolektif eğlence kriterlerine göre verdi.

        2025'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

        Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana... 2.605.699

        Rafadan Tayfa: Kapadokya... 2.309.102

        Zootropolis 2... 1.091.829

        Bir Minecraft Filmi... 1.007.553

        Uykucu... 833.355

        Sihirli Annem: Hepimiz Biriz... 817.966

        ŞamPİYONlar... 702.622

        Kardeş Takımı 2... 675.291

        Avatar: Ateş ve Kül... 620.740

        Kirpi Sonic 3.... 618.923

        Bu yıl gişede Türk filmleri belirgin bir yükseliş yaşadı; en çok izlenen 10 filmden 6’sı Türk yapımlarından oluştu. Geçtiğimiz yıla oranla (5 Türk, 5 yabancı) Türk yapımları, sayısal açıdan hakimiyeti ele geçirse de yüksek gişe başarısı yakalayan film sayısında gerileme kaydedildi. 1 milyon izleyici barajını geçen film sayısı geçtiğimiz yıl, 3'tü. 2025'te ise 1 milyon izleyici barajını 2 film geçebildi.

        TÜRK FİLMLERİ

        ♦ 2022

        18.714.510

        ♦ 2023

        13.492.724 (% 27.9 Azalış)

        ♦ 2024

        17.882.133 (% 32.5 Artış)

        ♦ 2025

        15.184408 (% 15.8 Azalış)

        Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', izleyici sayısıyla, sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürürken yapımcıların iştahını kabarttı.

        Bu film; dram ve komedinin harmanlandığı nitelikli bir yapımın hâlâ milyonları peşinden sürükleyebileceğini kanıtlaması açısından da bir hayli liderlik vasfına sahip oldu.

        YAPIMCISINA ÇOK KAZANDIRDI

        2025'in finansal açıdan en dikkat çekici başarı hikâyesi, 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminden geldi. Yaklaşık 110 - 130 milyon TL üretim maliyetiyle çekilen film, vizyon yolculuğunu, 607.408.426 TL hasılat elde ederek tamamladı.

        HASILATIN YARISI SİNEMA SALONU İŞLETMECİLERİNE

        Bu finansal tablo, sektörün ekonomik işleyişi açısından şu kritik sonuçları doğurdu: Sinema sektöründeki standart hasılat bölüşümü kuralları gereği, elde edilen gelirin yaklaşık yarısının salon işletmecilerine gittiği göz önünde bulundurulduğunda; film, henüz dijital platform ve ulusal TV kanalı satışları gerçekleşmeden bile yapımcısı NuLook Production'a yatırılan sermayenin iki katından fazlasını kazandırdı.

        2025'in en çok izlenen yabancı filmi ise 1.091.829 bilet kesilen animasyon türündeki 'Zootropolis 2' oldu.

        2025'in ortalama sinema bileti ücretlerine bakacak olursak 2024'e oranla; % 39 arttı.

        #2025
        #sinema
        #yan yana
        #film
