2025'te 4 milyon kişi kaybedildi

Sinema salonlarında izleyici sayısı, bir önceki yıla oranla; % 13.8 azaldı. 2025'in izleyici sayısı, 2020 ve 2021'i kapsayan pandemiden sonraki en düşük izleyici sayısı olarak kayıtlara geçti.

552 film, toplam; 27.614.773 kişi tarafından izlendi. Geçtiğimiz yıla oranla izleyici kaybı 4.433.099 kişi olarak gerçekleşti.

Toplam hasılat; 5.742.202.565 TL, parasal kayıp; 922 milyon 84 bin TL oldu.

TÜRK FİLMLERİ - YABANCI FİLMLER ♦ Türk Filmleri... 15.184.408 (206 Film) Toplam Hasılat... 2.892.439.617 TL Film Başına İzleyici Sayısı... 73.710 * Geçtiğimiz yıl, film başına düşen izleyici sayısı; 87.575 idi... Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana ♦ Yabancı Filmler... 12.430.365 (354 Film) Toplam Hasılat... 2.849.762.948 TL Film Başına İzleyici Sayısı... 35.114 * Geçtiğimiz yıl, film başına düşen izleyici sayısı; 39.568 idi. Zootropolis 2

2'si Türk ikisi ise yabancı yapım olmak üzere sadece 4 film, 1 milyon barajını aşabildi. 2024'te ise 7 filmin 1 milyon barajını geçmesi, 2025'te yaşanan izleyici kaybını gözler önüne seren bir diğer gösterge oldu.

TÜM FİLMLER ♦ 2022 (498 Film) 35.317.295 Film Başına İzleyici Sayısı... 70.918 ♦ 2023 (483 Film) 30.874.240 (% 12.6 Azalış) Film Başına İzleyici Sayısı... 63.921 ♦ 2024 (551 Film) 31.722.717 (% 2.7 Artış) Film Başına İzleyici Sayısı... 57.572 ♦ 2025 (552 Film) 27.614.773 (% 13.8 Azalış) Film Başına İzleyici Sayısı... 50.026

374'ü yeni olmak üzere toplam 552 filmin gösterimde olduğu 2025, Türkiye sinema tarihinde, 'Bireysel sinemadan aile sinemasına' geçişin tescillendiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Artık sinema salonlarının ana sahibi yetişkin sinefiller değil, çocuklu aileler.

2025'te toplam gişenin % 56'sını; kurgusal aile (% 33) ile animasyon (% 23) türündeki filmlerinden oluşan aile filmleri sırtladı.

SİNEMANIN ANA DAMARI HALİNE GELDİ ♦ Kurgusal Aile Filmleri (% 33)... Nostaljik geri dönüşler ve sıcak mahalle hikâyeleri, sinemayı bir sosyalleşme ritüeli olarak gören geniş kitleleri salonlara taşıdı. ♦ Animasyon Filmler (% 23)... Hem yerli kahramanların hem de küresel markaların gücüyle, animasyonlar, artık sadece bir çocuk eğlencesi değil, salonları ayakta tutan ana finansal damar haline geldi. Bu tablo, sinema sektöründe keskin bir kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Ebeveynler, daha ziyade; kurgusal aile filmleri ve animasyon filmlerini harcama yapmaya değer buldu. Bu türler, sinema sektörü için güvenli limanlar haline gelirken; korku, dram, aksiyon ve komedi türleri, pastanın geri kalan % 44’lük dilimini paylaştı. REKLAM Korku, dram, aksiyon ve komedi türleri, 2025'te de dijital platformların kuşatması altında bir hayatta kalma mücadelesi verdi. İzleyiciler; sinemaya gitme kararını, büyük oranda çocukların tercihi ve kolektif eğlence kriterlerine göre verdi. 2025'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ ♦ Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana... 2.605.699 ♦ Rafadan Tayfa: Kapadokya... 2.309.102 ♦ Zootropolis 2... 1.091.829 ♦ Bir Minecraft Filmi... 1.007.553 ♦ Uykucu... 833.355 ♦ Sihirli Annem: Hepimiz Biriz... 817.966 ♦ ŞamPİYONlar... 702.622 ♦ Kardeş Takımı 2... 675.291 ♦ Avatar: Ateş ve Kül... 620.740 ♦ Kirpi Sonic 3.... 618.923 Bu yıl gişede Türk filmleri belirgin bir yükseliş yaşadı; en çok izlenen 10 filmden 6’sı Türk yapımlarından oluştu. Geçtiğimiz yıla oranla (5 Türk, 5 yabancı) Türk yapımları, sayısal açıdan hakimiyeti ele geçirse de yüksek gişe başarısı yakalayan film sayısında gerileme kaydedildi. 1 milyon izleyici barajını geçen film sayısı geçtiğimiz yıl, 3'tü. 2025'te ise 1 milyon izleyici barajını 2 film geçebildi. TÜRK FİLMLERİ ♦ 2022 18.714.510 ♦ 2023 13.492.724 (% 27.9 Azalış) ♦ 2024 17.882.133 (% 32.5 Artış) ♦ 2025 15.184408 (% 15.8 Azalış) Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', izleyici sayısıyla, sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürürken yapımcıların iştahını kabarttı.