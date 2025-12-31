2025'e damga vuran dünyadan haberler

2025'e damga vuran dünyadan renkli haberler...

YILIN DÜĞÜNÜ

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve ödüllü bir eski gazeteci olan Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde üç gün, üç gece süren bir düğünle evlendi. Düğüne ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Düğünün maliyetinin 30 milyon euro olduğu tahmin edildi.

KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASI SKANDALI

Kasım ayında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) bir skandal yaşandı. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar, dayanışma amacıyla final öncesi yapılan bu etkinliği terk etti. Skandal olayın ardından gerçekleşen finalde Meksika Güzeli Fatima Bosch, Kainat Güzeli seçilerek birincilik tacını taktı.

COLDPLAY KONSERİNDE YASAK AŞK İFŞASI

Temmuz ayında ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş duran bir çifti gösterince, ikili kameradan kaçmaya çalıştı. Bu hareketin nedeni, aslında her ikisi de başkalarıyla evli olan çiftin yasak aşk yaşıyor olmasıydı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer şirketi CEO'su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Hem Byron hem de Cabot skandal olay sonrası görevlerinden istifa etti. Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a olaydan bir ay sonra boşanma davası açtı. MERAKLA BEKLENEN GÖSTERİDE İLKLER Yılın beklenen gösterisi Victoria's Secret Fashion Show, ekim ayında yapıldı. Victoria's Secret defilesi deyince ilk akla gelen isim olan Adriana Lima ile Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin gibi modeller gösterinin öne çıkan isimleri oldu. Defilenin en büyük sürprizi ise Jasmine Tookes oldu. İkinci çocuğuna 9 aylık hamile Tookes, karnı burnunda podyumdaydı. Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve 'Bayou Barbie' lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu. Emily Ratajkowski, ilk kez Victoria's Secret gösterisinde sahneye çıktı. Trans model Alex Consani, defilenin dikkat çeken isimlerinden olurken, Hollywood'un ünlü yıldızı Jude Law'ın kızı Iris Law ve 1990'ların süper modeli Kate Moss'un kızı Lila Moss da podyumda yürüdü.

KATY PERRY UZAYA ÇIKTI 62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik mürettebat, Jeff Bezos'un şirketine ait Blue Origin roketi ile kısa süreliğine uzaya çıktı. Ekipte pop yıldızı Katy Perry ile Jeff Bezos'un o dönem nişanlısı olan, şimdiki eşi Lauren Sanchez vardı. Yaklaşık 10 dakikalık bir sub - orbital yolculuğun ardından Katy Perry, kapsülden indikten sonra yeri öptü. DÜNYANIN AĞZINI AÇIK BIRAKAN ÇIPLAKLIK Şubat ayında düzenlenen Grammy Ödülleri'ne, Bianca Censori çıplaklığıyla damga vurdu. Eşi Kanye West ile kırmızı halıya çıkan ve ilk başta siyah bir kürk mantoyla görünen Censori, kürkünü yere attı ve tamamen tülden oluşan şeffaf elbisesiyle kaldı. TAYLOR SWIFT NİŞANLANDI Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'den ağustos ayında evlenme teklifi aldı. Ünlü çift, ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu. İkiliyi tebrik edenler arasında, daha önce Taylor Swift'ten nefret ettiğini açıkça söyleyen ABD Başkanı Donald Trump da vardı. ÜNLÜLERİN EVLERİ KÜLE DÖNDÜ Ocak ayında Los Angeles'ta çıkan büyük yangında, aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu lüks malikaneler yandı. Anthony Hopkins, Paris Hilton, Mel Gibson, Mandy Moore, Adam Brody gibi isimlerin evleri küle döndü. Jamie Lee Curtis, Britney Spears, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDULAR Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa 27 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulundu. 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu ve 65 yaşındaki eşinin bir hafta arayla öldükleri tespit edildi. Arakawa'nın 11 Şubat civarında hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğü açıklanırken, ileri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın ise bir hafta sonra öldüğü anlaşıldı. LADY GAGA'DAN ÜCRETSİZ HALK KONSERİ Lady Gaga, mayıs ayında, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz devasa bir konser verdi. 2,1 milyon kişiyle insan selinin oluştuğu konser, Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktı. TOM CRUISE İLK OSCAR'INI ALDI Bu yıl kasım ayında 16'ncı kez sahiplerini bulan Oscar Onur Ödülleri, Tom Cruise için bir ilkin yaşanmasını sağladı. Cruise, ilk Oscar'ını, "Film çekmek benim işim değil, kimliğim" sözleriyle aldı. MODA DEVİ HAYATINI KAYBETTİ İtalyan moda tasarımcısı ve milyarder Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Son zamanlarında sağlık sorunları yaşayan Giorgio Armani, haziran ayında Milano'daki Moda Haftası'na ilk kez katılamamıştı. RIHANNA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ Rapçi ASAP Rocky ile 2020'den bu yana birlikte olan Rihanna, eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. İki oğlu olan Rihanna, bu defa kız bebek sahibi oldu. 2022'de doğan oğluna RZA, 2023'te doğan ikinci oğluna Riot adını veren Rihanna, kızına Rocki Irish adını koydu.

ROBERT REDFORT HAYATINI KAYBETTİ 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları', 'Muhteşem Gatsby' gibi filmleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Robert Redford, eylül ayında 89 yaşında hayata veda etti. Sanatçının Utah'taki evinde uykusunda son nefesini verdiği açıklandı. OSCAR'DAKİ KONUŞMA SÜRESİYLE REKOR KIRDI Adrien Brody, 'The Brutalist' filmindeki performansıyla 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. Mart ayında düzenlenen törende, 22 yıl sonra Oscar heykelciğini bir kez daha kucaklayan Brody, yaptığı konuşmayla Oscar tarihine geçti. Oyuncu, ödül konuşmasıyla Oscar tarihinin en uzun konuşmasına imza atmış oldu. Brody'nin konuşması tam 5 dakika, 40 saniye sürdü. Ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ağzında sakızının kaldığını fark eden oyuncu, sakızı çıkarıp sevgilisi Georgina Chapman'a fırlatmasıyla da yılın en çok akılda kalan olaylarından birine imza attı. DAVID BECKHAM ŞÖVALYE OLDU İngiltere'nin eski milli futbolcusu David Beckham, Kral Charles tarafından şövalye ünvanına layık görüldü. Futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı bu ünvanı alan Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle 'sir' ilan edildi.

27 YILLIK EVLİLİKTEN SONRA YENİ AŞKINI BULDU Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini bitiren Hugh Jackman, rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşamaya başladı. İkili, ilk kez ocak ayında el ele görüntülendi. DIANE KEATON HAYATINI KAYBETTİ 'Baba' (The Godfather) ve 'Annie Hall' filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton, 11 Ekim'de 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ailesi, Keaton'ın ölüm nedeninin zatürre olduğunu açıkladı. EMMY'DE TÜRKİYE ESPRİSİ Ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert, eylül ayında düzenlenen 77. Emmy Ödülleri sahnesinde estetik ameliyat göndermeli Türkiye esprisiyle dikkat çekti. Ödül vermek üzere sahneye çıktığında, sunuculuğunu üstlendiği TV programı 'The Late Show'un bitişiyle ilgili bir espri yapan Colbert, "İşe alım yapan var mı?" diye sordu. Mayıs 2026'da sona erecek olan 'The Late Show'daki ekibinden bahseden Colbert, "Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var" diye ekledi. Colbert cebinden, arkasında eski bir vesikalık fotoğrafının bulunduğu özgeçmişini çıkardı. Gençlik halinin görüldüğü fotoğrafla ilgili olarak ünlü sunucu, "Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama sanırım hâlâ işe yarıyor. İstanbul'dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim" şeklinde espri yaparak eliyle yüz gerdirme işareti yaptı. Ünlü sunucu, Türkiye'nin son dönemde dünya çapında bilinen plastik cerrahideki başarısına bir gönderme yaptı.

'KARANLIĞIN PRENSİ'NE VEDA 'Karanlığın Prensi' lakaplı heavy metal müzik efsanesi Ozzy Osbourne, temmuz ayında 76 yaşında hayatını kaybetti. Black Sabbath grubunun solisti, 2019'dan bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu. YENİ AŞK, YENİ BEBEK Süper model Gisele Bünchen, şubat ayında kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquin Valente'den ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 2009'da evlendiği iki çocuğunun babası Tom Brady'den 2022'de ayrılan Bünchen, uzun süredir birlikte olduğu Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile 3 Aralık'ta Florida'da düzenlenen gizli bir törenle evlendi. POP YILDIZI - SİYASETÇİ AŞKI Katy Perry ile Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıktı. Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görüldü. O zamandan beri ikili gözlerden uzak kaldı, ancak ekim ayında teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğraflarıyla aşkları belgelendi. Çift, Katy Perry'nin ekim ayındaki 41'inci yaş günü kutlamasında el ele görüntü vererek aşklarını tüm dünyaya duyurdu.

13'ÜNCÜ ÇOCUK DAVASI Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden yazar ve sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, ünlü milyardere dava açtı. Mahkemeye sunulan belgelere göre; St. Clair ile Musk, Mayıs 2023'te ilişkiye başladı. Clair, Ocak 2024'te hamile kaldı. Clair, Musk'ın, bebeğin doğumundan sonra kısa mesaj alışverişi de dahil olmak üzere çeşitli yazışmalarda çocuğun ebeveynliğini kabul ettiğini ve bunun da davanın kanıtı arasında olduğunu söyledi. Net serveti 749 milyar dolara ulaşan Elon Musk, biri hayatta olmayan 12 çocuğun babası. Eski eşi Justine Wilson'dan 6, eski sevgilisi şarkıcı Grimes'ten 3, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten 3 çocuğu oldu. MEGAN FOX DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ Eski eşi Brian Austin Green'den 13 yaşında Noah, 11 yaşında Bodhi ve 9 yaşında Journey adında üç çocuğu olan oyuncu Megan Fox, rap şarkıcısı sevgilisi Machine Gun Kelly'den ile hamileyken ayrılmıştı. Fox, kendisinin dördüncü, Machine Gun Kelly'den ilk çocuğunu mart ayında dünyaya getirdi. HAPİS CEZASI ALDI İki fuhuş suçundan hüküm giyen ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temmuz ayında jüri, en ağır suçlamalar olan örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından Combs'u beraat ettirdi. Fakat iki ayrı "fuhuş amacıyla ulaşım sağlama" suçundan Diddy'ye ceza verildi.

TÜRKİYE'DEN JENNIFER LOPEZ GEÇTİ Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'de konser verdi. Önce Antalya'da konser veren Lopez, ardından stanbul Festivali'nde sevenleriyle buluştu. JLo hayranlarının coşku dolu iki saat yaşadığı konserde Lopez, 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendirdi. ROB REINER VE EŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ Ünlü yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu. Çiftin bıçaklanarak cinayete kurban gittikleri anlaşılırken, cinayetten sorumlu tutulan oğulları Nick Reiner tutuklandı. IRKÇI REKLAM TEPKİSİ Sweeney'nin oynadığı kot reklamı yazın yayınlandığında büyük tepki çekti. Reklam kampanyasının sloganı "Sydney Sweeney'nin harika kotları var" şeklindeydi. Reklamda, 'kot' (jeans) ve 'genler' (genes) kelimelerinin İngilizcedeki eşsesliliği üzerine bir kelime oyuncu yapılmıştı. Marka, 'beyaz üstünlüğünü' teşvik etmekle suçlanırken, bazıları kampanyayı 'Nazi' iması olarak nitelendirdi. Markayla birlikte bu markanın reklamında oynayan Sydney Sweeney'i de eleştirenler, oyuncunun Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğunu ortaya çıkardı. Sweeney'nin partiye kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğunu öğrenen ABD Başkanı Donald Trump, oyuncuyu överek sosyal medyada, "Piyasadaki 'en ateşli' reklama sahip olduğu" yorumunu yazdı.