        Haberler Spor Transfer Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı! - Futbol Haberleri

        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!

        Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a bu kez Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova talip oldu. Rus ekibi, satın alma opsiyonlu kiralık teklifini kulübe iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:20
        1

        Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın’a, Trabzonspor’un ardından bir takım daha talip oldu.

        2

        Milli futbolcu için sarı-lacivertli ekibe bu sefer yurt dışından teklif geldi.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Tecrübeli oyuncuya, Rusya Premier Ligi’nin güçlü ekiplerinden CSKA Moskova’nın talip olduğu öğrenildi.

        4

        Edinilen bilgilere göre CSKA Moskova, milli futbolcu için satın alma opsiyonu da içeren bir kiralama teklifini Fenerbahçe’ye iletti.

        5

        Oğuz Aydın’ın kariyer planlaması doğrultusunda bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

        6

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 863 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı sağladı.

        7

        Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

        8

