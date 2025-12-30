Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 30 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olurken; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.12.2025 - 07:51
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 13°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 12°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Güneşli 12°

        Diyarbakır

        Güneşli Soğuk -1°

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Güneşli Soğuk -14°

        Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

