Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na aykırılıklar için uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında yükseltildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, çevre mevzuatına aykırı fiiller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, 2026 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.
Düzenlemede, idari para cezalarının Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yeniden değerleme oranında artırıldığı ve hesaplamalarda Türk lirasının küsuratlarının dikkate alınmadığı belirtildi. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak uygulanacağı ifade edildi.
"Plastik poşet 107 kuruş, lastik 27 TL, çinko karbon piller 33 TL, madeni yağ 8 TL, bitkisel yağ 1 lira 70 kuruş, ilaç 17 kuruş, plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 10,7 kuruş, 1,511 litre ve üzerinde 42 kuruş"
İdari para cezaları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren güncellenmiş tutarlarıyla uygulanacak.