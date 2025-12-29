"Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'da bulunan konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Lavrov, resmi devlet konutuna düzenlenen saldırı girişiminden ötürü müzakere pozisyonlarının değişeceğini dile getirirken, saldırı girişiminin dronlarla gerçekleştirildiğini bildirildi.

Girişimin yanıtsız kalmayacağını ifade eden Sergey Lavrov, misilleme saldırısının zamanının Rus ordusu tarafından belirleneceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, saldırı girişimi iddiasını yalanlayarak, Rusya'nın müzakereleri baltalamak istediğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu iddia ile Kiev'deki hükümet binalarına saldırı zemin hazırladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü konusuyla ilgili Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ve cephedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermesini istediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Donbas'tan çekilmeye gelince, Rusya'nın bunu istemesi yeni bir haber değil. Onların pembe hayallerinde, ülkemizin topraklarında hiç bulunmamamız gerekirdi. Bu hayalleri bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Bizim kendi topraklarımız, kendi toprak bütünlüğümüz, kendi devletimiz ve kendi çıkarlarımız var. Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz."

Dün yapılan görüşmede Trump'ın, Ukrayna için önerilen güvenlik garantilerinin onaylanması için bunu Kongreye sunacağını kendisine ilettiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı güçlü güvenlik garantilerini teyit etti." ifadesini kullandı.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla ocak ayında Ukrayna'da güvenlik garantilerinin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Ocak ayında gerçekleşecek bu toplantılar konusunda hepimiz ciddiyiz. Her şey adım adım ilerlerse, bundan sonra Ruslarla bir şekilde görüşme gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşı diplomatik yöntemlerle sona erdirmek istediklerini vurgulayarak, "Eğer savaş devam edecekse, elbette ABD ve Avrupa Ukrayna'ya desteğini sürdürecek çünkü biz kendimizi savunuyoruz, saldırgan olan biz değiliz." değerlendirmesinde bulundu.