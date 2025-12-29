Habertürk
        SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay'dan Narin Güran kararı! | Son dakika haberleri

        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!

        Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı. Cinayet soruşturmasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi

        Giriş: 29.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:55
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1.5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

        Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024 günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

        Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        950 sayfa olan gerekçeli kararda, "Bazen, bir olayın ya da bir eylemin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan husus, o eylemin ya da olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiği, yani söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır" ifadeleri yer aldı.

        Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı.

        Cinayet soruşturmasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi.

        Duruşmanın ardından Bahtiyar aleyhine çıkan ses ve görüntü delillerinin ardından avukatı Ali Eryılmaz davadan çekilmişti.

