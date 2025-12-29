Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 polisin şehit olduğu 1 bekçi ve 8 polisin yaralandığı Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonu hakkında, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."