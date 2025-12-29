Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:10
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 polisin şehit olduğu 1 bekçi ve 8 polisin yaralandığı Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonu hakkında, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

        "Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

        Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

        Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

        Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

