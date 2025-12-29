Avustralyalı enerji şirketi Woodside Energy ile BOTAŞ arasında Eylül ayında LNG tedarikine yönelik ön anlaşma imzalanmıştı. Avustralya'nın Woodside Energy'den yapılan açıklamada; BOTAŞ ile yapılan uzun vadeli LNG tedarik anlaşmasının resmen tamamlandığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre, LNG'nin büyük kısmı ABD'de yapım aşamasında olan Louisiana LNG tesisinden temin edilecek ve Avustralya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Woodside'ın daha geniş portföyünden sağlanan tedariklerle desteklenecek.

Reuters'ın aktardığına göre anlaşma ile Woodside Energy, 2030 yılından başlayarak dokuz yıla kadar yaklaşık 5,8 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki sağlayacak.

Woodside'ın Louisiana LNG tesisi, eyalet tarihindeki en büyük yabancı yatırım olma özelliğini taşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinin ardından finansal onay alan ilk ABD LNG projesi oldu.

Woodside İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Direktörü Mark Abbotsford konuya ilişkin mesajında "BOTAŞ ile imzaladığımız bu tedarik anlaşması, Türk pazarıyla yaptığımız ilk uzun vadeli LNG tedarik anlaşması olması nedeniyle Woodside için stratejik bir dönüm noktasıdır. Woodside, Türk ve ABD hükümetlerinin gösterdiği desteğe de minnettardır" ifadelerini kullandı.