Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü servis kazasında yürek yakan detay!

İstanbul'da yürek yakan kaza, cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi.

SERVİS ŞARAMPOLE UÇTU

Niyazi Çelik'in (61) kullandığı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

DHA'daki habere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti; 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niyazi Çelik de kazada hayatını kaybetti.

CENAZELER ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik, Ahmet Kandemir ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"EK İŞ OLARAK SERVİS ÇEKİYORDU"

Şoför Niyazi Çelik'in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, "Amcasının oğluyum. Orada ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Tabii yolcuları almaya gitmiş. Gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Bizim de kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ücretsiz hizmet yapan biridir. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Durum bundan ibaret. Biz de üzgünüz. Ek iş servis çekiyordu, hafta sonu da o pazarda ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu.

Önce Mimar Sinan'a kaldırdılar, orada Çam Sakura'ya getirdiler, orada vefat etti. Fren boşalmasından dolayı olan bir hadise. Biz de üzgünüz. Rapor bekliyoruz. Dört çocuğu var; 3 kız 1 oğlu var. Onlar taziye evindeler, orada bekliyorlar. Biz de buraya rapor almak için geldik" dedi.