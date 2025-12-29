Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütülen 'yılın kelimesi/kavramı' çalışmasında 2025 yılının kelimesi belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 2025 yılının kelimesi/kavramının 'dijital vicdan' olduğunu açıkladı.

TDK, dijital vicdan kelimesini, "Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi" olarak tanımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

“Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu.

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum.”

"DİJİTAL VİCDAN, SORUN ALANININ GENİŞLEMESİNE VE DERİNLEMESİNE NEDEN OLMAKTA"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, TDK'nin internet sitesinde halk oylamasına sunulduğu hatırlatıldı.

Oylamaya değer bulunan kelimelerin, dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme olarak belirlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, dijital vicdan kavramı ile ilgili TDK tarafından açıklanan gerekçeye de yer verildi.

Vicdanın, TDK'ye göre kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu olarak tanımlandığının ancak dijital çağda bu kavramın farklı bir boyut kazandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: